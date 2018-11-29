"Белпочта" приостановила прием почтовых отправлений в Канаду

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" по просьбе оператора Canada Post временно закрыло прием писем, посылок и EMS (отправлений международной ускоренной почты) в Канаду, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Это решение было принято в связи с задержками в обработке почты, вызванными забастовками в различных местах по всей Канаде. Проблемы в работе испытывают в том числе крупнейшие обрабатывающие центры, авиакомпании и службы наземной обработки в Торонто, Ванкувере и Монреале.

Поскольку сортировочные центры Канады осуществляют транзитную обработку и пересылку корреспонденции в ряд небольших стран, то с 15 ноября закрыт прием приоритетных отправлений письменной корреспонденции в такие пункты, как Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Бенин, Бермуды, Венесуэла, Гваделупа, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Каймановы острова, Колумбия, Коста-Рика, Мартиника, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сен-Пьер и Микелон, Сен-Китс и Невис, Тринидад и Тобаго, Уругвай и Ямайка.

О возобновлении приема почтовых отправлений "Белпочта" обещает проинформировать.-0-