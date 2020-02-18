"Белпочта" приостановила прием почтовых отправлений в Китай

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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" временно приостановило прием всех почтовых отправлений в Китай, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.
"В связи с отменой рейсов авиакомпаний-партнеров, которые занимаются перевозкой международных почтовых отправлений из Беларуси в Китай, РУП "Белпочта" временно приостанавливает прием всех видов международных почтовых отправлений на данном направлении", - отметили в компании.
"Белпочта" приносит извинения за временные неудобства.-0-