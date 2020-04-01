"Белпочта" приостановила работу сервиса по перенаправлению международных посылок в почтоматы

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" по техническим причинам временно приостановила работу сервиса по перенаправлению международных регистрируемых почтовых отправлений для получения через почтомат, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

В "Белпочте" принесли извинения за доставленные неудобства.

В связи с пандемией коронавируса и приостановкой авиарейсов актуальные сведения о приеме международных почтовых отправлений оперативно обновляются на сайте предприятия. По данным на сегодня, не принимаются письменная корреспонденция и посылки в Китай, а также посылки в Швецию. Возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, а также отправлений письменной корреспонденции и посылок.-0-