"Белпочта" проведет акцию "Поздравим маму почтой"

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня РУП "Белпочта" в некоторых отделениях почтовой связи по всей стране проведет акцию "Поздравим маму почтой", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

"В этот день все желающие смогут приобрести почтовые карточки, написать теплые строки своим любимым мамам и поздравить их с предстоящим праздником, а сотрудники предприятия бесплатно доставят эти поздравления по всей республике. Красочная открытка со словами благодарности и любви станет приятным сюрпризом мамам, бабушкам, сестрам, подругам, коллегам", - говорится в сообщении.

В Минске акция пройдет с 15.00 до 17.00 в круглом зале Почтамта по адресу: пр. Независимости, 10.

В середине осени, 14 октября, в Беларуси отмечают самый теплый и добрый праздник - День матери. "Этот особый праздник является замечательным поводом еще раз сказать спасибо за беззаветную любовь, поддержку и терпение самому дорогому и близкому человеку - маме. В этот день можно порадовать ее и приятно удивить красочным почтовым приветом", - отметили в "Белпочте".-0-