24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" с 25 марта останавливает прием писем и посылок в Китай и Францию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Изменения произошли из-за корректировки расписания рейсов авиакомпаний, которые доставляют почту. Так, с 25 марта закрывается прием отправлений письменной корреспонденции и посылок в Китайскую Народную Республику и Францию. Отправления международной ускоренной почты EMS в эти страны принимаются по-прежнему. Приостанавливается также прием всех видов отправлений (письменная корреспонденция, посылки и отправления EMS) в Гонконг.

Дополнительно к уже открытым ранее направлениям возобновляется прием отправлений EMS в Японию.

В "Белпочте" обратили внимание, что возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, а также писем и посылок.-0-