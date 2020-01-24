24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" с 30 января повысит стоимость некоторых услуг по пересылке почты внутри страны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Стоимость пересылки заказного письма массой до 20 г для физических лиц увеличится на 8 копеек и будет стоить Br1,98, для юридических лиц - Br2,04. Тарифы на пересылку внутренних отправлений ЕМS, отправлений "Е-commerce", услуги линейки "Комфорт", услуги "Почтовый курьер" повысятся в среднем на 5%.

"Тарифы на некоторые услуги почтовой связи изменятся в пределах утвержденного параметрами прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2020 год индекса потребительских цен", - обратили внимание в "Белпочте".

При этом тарифы на универсальные услуги (пересылка простой почтовой карточки, простого письма (бандероли)), пересылку отправлений "1 класс", дополнительные услуги почтовой связи не изменятся.

Кроме того, "Белпочта" решила не брать комиссию при приеме платежей через ЕРИП в кассах за услуги, которые оказывают территориальные центры социального обслуживания населения. Это сделано с учетом социальной направленности услуг, пояснили в компании.

Все изменения будут актуализированы 30 января на сайте "Белпочты" в разделе "Тарифы".-0-