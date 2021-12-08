"Белпочта": в предновогодний период возможно увеличение сроков пересылки почтовых отправлений

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" информирует о возможном увеличении сроков пересылки почтовых отправлений в предновогодний период. Такая информация размещена на официальном Telegram-канале предприятия.
"Несмотря на то что до наступления новогодних праздников осталось еще достаточно много времени, уже сейчас стоит приступить к их подготовке. Учитывая многолетний опыт, потоки почты в преддверии новогодних и рождественских праздников увеличиваются до 2,5 раза, в связи с этим возможны увеличения сроков пересылки почтовых отправлений", - отмечают в "Белпочте".
Рекомендуется заблаговременно позаботиться о пересылке международных и внутренних почтовых отправлений, в том числе о заказах в интернет-магазинах, пересылке письменной корреспонденции, открыток и поздравительных карточек.
"Также напоминаем о необходимости правильного адресования почтовых отправлений. Соблюдение порядка адресования и правильное написание почтового кода позволит осуществлять обработку ваших писем автоматизировано, что значительно сократит сроки пересылки и доставки ваших отправлений", - добавили на предприятии.-0-