"Белпочта" возобновляет прием отправлений в некоторые страны

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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" возобновляет прием международных почтовых отправлений в некоторые страны (в дополнение к России и Китаю), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.
Отправления международной ускоренной почты EMS теперь принимаются в Азербайджан, Армению, Бельгию, Венгрию, Великобританию, Германию, Израиль, Нидерланды, Сербию, США, Турцию, Финляндию, Францию и Швецию.
В Венгрию, Великобританию, Германию, Кыргызстан, Сербию, Нидерланды, Латвию, Литву, Турцию, Финляндию, Францию, Швецию и Эстонию принимаются отправления письменной корреспонденции и посылки.
Из-за пандемии коронавируса возможны задержки в доставке почты.-0-