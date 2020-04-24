"Белпочта" временно изменит условия приема внутренней ускоренной почты

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" с 27 апреля по 1 мая изменит условия приема внутренних отправлений EMS, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

В отделениях почты Минска 28, 29 апреля и 1 мая будут приниматься отправления во все населенные пункты страны, 30 апреля - только в Барановичи, Березу, Брест, Витебск, Полоцк, Оршу, Гомель, Жлобин, Лиду, Гродно, Бобруйск, Могилев и по Минску. Возможность приема отправлений EMS в отделениях Минска 27 апреля можно уточнить в местах отправки.

В объектах почтовой связи областей 28 апреля и 1 мая внутренняя ускоренная почта приниматься не будет, а 29 апреля будет приниматься в обычном режиме. Возможность приема в отделениях областей 27 и 30 апреля можно уточнить в местах отправки.-0-