"Белпочта" вручила новогодние подарки воспитанникам специальных яслей-сада в Минске

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" во время благотворительной акции "Наши дети" вручила новогодние подарки воспитанникам специальных яслей-сада № 353 для детей с нарушением зрения в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Заместитель генерального директора по эксплуатационной деятельности "Белпочты" Елена Дроздович и председатель первичной профсоюзной организации предприятия Анжелика Дробова душевно поздравили ребят с рождественскими и новогодними праздниками, пожелали им крепкого здоровья, успехов и вручили подарки. Ребята с радостью встретились и пообщались с гостями, они читали стихи, делились своими мечтами и поблагодарили за новогодние сюрпризы.

"Это, пожалуй, самая добрая традиция года, благодаря которой каждый человек может подарить свою заботу и внимание тем, кто в ней так нуждается", - отметили в пресс-службе.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-