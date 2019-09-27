"Белпочта" выбрала лучших сотрудников среди водителей

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения победителей республиканского конкурса профмастерства водителей автомобилей РУП "Белпочта" состоялась на базе отдыха "Дружба" в Острошицком Городке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белпочты".

Победителям конкурса вручены дипломы "Белпочты" и первичной профсоюзной организации предприятия, кубки, медали.

Программа состязаний состояла из трех этапов: проверки знаний правил дорожного движения, технических неисправностей автомобилей и соревнований по скоростному маневрированию.

По итогам конкурса в командном зачете 1-е место занял Витебский филиал РУП "Белпочта". На второй строчке расположилась команда Гродненского филиала, третье место досталось Могилевскому филиалу. В личном зачете в классе автомобиля "ГАЗ-2705" первое место занял водитель автотранспортного производства Дмитрий Граховский, в классе автомобиля "Пежо-Партнер" - водитель Витебского филиала "Белпочты" Андрей Берашевич.-0-

Фото РУП "Белпочта"