"Белпочта" выступает за унификацию лимитов на международные посылки с другими странами ЕАЭС

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лимиты на международные посылки с другими странами ЕАЭС в Беларуси необходимо унифицировать с теми, что действуют в других странах ЕАЭС, сообщил сегодня генеральный директор РУП "Белпочта" Владимир Матусевич в программе "Неделя" на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

Владимир Матусевич обозначил позицию РУП "Белпочта" в вопросе лимитов на международные почтовые управления. "Наша позиция в том, чтобы эти лимиты коррелировали, были унифицированы с лимитами наших стран-соседей по ЕАЭС", - сказал он.

Гендиректор "Белпочты" считает, что движение в сторону унификации по лимитам целесообразно – между странами ЕАЭС действует единое таможенное пространство.

Как сообщалось, беспошлинный лимит на международные посылки в Беларуси предлагается увеличить до $200 и с 10 кг до 31 кг. Сейчас беспошлинный ввоз международных посылок в Беларуси ограничен 22 евро и 10 кг.-0-