"Белпочта" запустила мобильное приложение

Фото из архива
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" разработало мобильное приложение, которое позволит клиентам воспользоваться услугами в онлайн-режиме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
Мобильное приложение дает возможность пользователям отследить статусы отправления в онлайн-режиме. Для тех, кому необходимо отслеживать несколько почтовых отправлений, предусмотрена возможность сохранения списка штрих-кодов, что позволяет одним кликом получать данные по статусам каждого из отправлений.
Кроме того, с помощью приложения можно найти ближайшее отделение почтовой связи, узнать индекс нужного отделения, вызвать курьера.
Приложение "Белпочты" уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.-0-