"Белпочте" присвоен сертификат Всемирного почтового союза в области управления качеством

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" присвоен сертификат Всемирного почтового союза уровня А (золотого) в области управления качеством международной почтовой службы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

"Эксперты высоко оценили деятельность предприятия, отметили стремление к оптимизации и совершенствованию производственных процессов, высокий уровень развития взаимоотношений с таможенными органами, внутренними и иностранными авиаперевозчиками. Особой оценки был удостоен коллектив предприятия, его высокий уровень профессионализма. Аудиторы отдельно отметили сплоченность коллектива и преданность общему делу", - рассказали в "Белпочте".

Аттестация проводилась в рамках сертификационного аудита в области управления качеством международной почтовой службы.-0-