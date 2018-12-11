"Белсоюзпечать" намерена создавать многофункциональные павильоны разной площади

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется открывать многофункциональные павильоны "Белсоюзпечати" разной площади, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Игорь Дудич.

Первый многофункциональный павильон "Белсоюзпечати" открылся сегодня на проспекте Победителей в Минске. Его площадь - 24 кв.м. В павильоне нового мультифункционального формата посетителям впервые предоставлена возможность заряжать электронные гаджеты, безлимитно пользоваться услугой доступа в интернет через высокоскоростной Wi-Fi. Для улучшения уровня обслуживания предприятие "Белсоюзпечать" ввело систему оценки персонала - "лайкер", благодаря которой стало возможным оперативно реагировать на замечания, предложения и пожелания. Также стало доступным общение с продавцами на разных языках через онлайн-переводчик. Кроме того, запущен полезный интерактивный помощник для туристов - городской навигатор.

"Разрабатывается программа дальнейшего развития "Белсоюзпечати". Она будет рассчитана на 3-5 лет, и основное направление - автоматизация торговой системы и модернизация торговых объектов, то есть замена киосков на современные павильоны с предоставлением широкого спектра услуг. Сейчас собирается информация из регионов о необходимости установки таких объектов. Кроме того, в работе находится многофункциональный павильон площадью 13 кв.м. Такие уменьшенные копии появятся там, где ограничена площадь. При этом будет сохранен товарный ассортимент и спектр услуг. Очередной многофункциональный павильон "Белсоюзпечати" уже со следующей недели заработает в Минске на улице Кирова", - сказал Игорь Дудич.

Всего планируется разработать два-три базовых варианта дизайна многофункциональных павильонов, чтобы они органично вписывались в городскую инфраструктуру.

Торговое республиканское унитарное предприятие "Белсоюзпечать" - крупнейшая торговая сеть страны, включающая павильоны, киоски, магазины. В основе деятельности предприятия - предоставление широкого ассортимента печатной продукции, оформление подписки, реализация билетов на транспорт, сопутствующих товаров и, безусловно, целенаправленное развитие и технологические инновации, в том числе в виде смарт-услуг, являющихся дополнительными социальными проектами для удобства жителей и гостей страны.-0-