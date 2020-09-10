Белстат: 84,9% жителей страны - белорусы

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие двадцать лет процент белорусов в национальном составе населения страны вырос с 81,2% до 84,9%. Такая информация содержится в бюллетене, опубликованном сегодня на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

Бюллетень "Общая численность населения, численность населения по возрасту и полу, состоянию в браке, уровню образования, национальностям, языку, источникам средств к существованию по Республике Беларусь" подготовлен по итогам переписи населения 2019 года. Причем данные в нем представлены в динамике.

Например, за прошедшие двадцать лет процент белорусов в национальном составе населения страны несколько вырос. В 1999 году при общей численности 10 045 237 человек белорусов было 81,2%, русских - 11,4%, поляков - 3,9%, украинцев - 2,4%. Также на территории республики проживали евреи, армяне, татары, цыгане, азербайджанцы, литовцы, туркмены, немцы, грузины, молдаване, китайцы и представители других национальностей.

В 2009 году, когда общая численность населения составляла 9 503 807 человек, тех, кто считает себя белорусами, было уже 83,7%. Русских - 8,3%, поляков - 3,1%, украинцев - 1,7%. А спустя еще десять лет при численности населения 9 413 446 человек белорусами себя назвали 84,9%, русскими - 7,5%, поляками - 3,1%, украинцами - 1,7%.

Что касается прочих национальностей, то их представителей за прошедшие два десятилетия стало меньше. Прибавилось только китайцев, туркменов и таджиков. Также с 1999 по 2009 год на территории Беларуси появилось много арабов, но к 2019 году их количество несколько снизилось.

Примечательно, что среди представителей различных национальностей, кроме белорусов, русских, украинцев и поляков, проживающих в Беларуси, мужское население в основном преобладает. Что несколько помогает снизить дисбаланс в гендерном соотношении по республике.-0-

Население Беларуси за 20 лет сократилось почти на 631,8 тыс. человек - Белстат Бюллетень "Общая численность населения, численность населения по возрасту и полу, состоянию в браке, уровню образования, национальностям, языку, источникам средств к существованию по Республике Беларусь" подготовлен по итогам переписи населения 2019 года. Причем данные в нем представлены в динамике.

Белстат: для 61,2% белорусов родной язык - белорусский Среди проживающих в стране 7 990 719 белорусов в качестве родного языка белорусский указали 4 893 139 человек, русский - 3 044 850, украинский - 7 835, польский - 1 383.