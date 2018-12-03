Белстат: большинство инвалидов считает доступными медуслуги, торговлю, транспорт

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство людей с инвалидностью в Беларуси удовлетворены качеством и доступностью медицинских услуг, услугами транспорта, торговли, но примерно треть указала на недостаточный доступ к спортивным услугам. Эти и другие итоги выборочного обследования Белстата привела сегодня журналистам заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подавляющее большинство лиц с инвалидностью в возрасте 18 лет и старше указали, что услуги государственной системы здравоохранения для них доступны. Почти у половины не было никаких трудностей при обращении за медицинской помощью. Те же, кто столкнулся с проблемами, отметили большие очереди, трудности с записью на прием, отсутствие врача необходимой специальности, высокую стоимость оказываемых платных услуг, - привела данные Елена Кухаревич. - При этом три четверти инвалидов - потребителей медицинских услуг полностью удовлетворены качеством этих услуг".

Как отметили респонденты с инвалидностью, наиболее полноценный уход и поддержку они получают от родственников, друзей и знакомых, иногда - прочих людей. А услугами территориальных центров социального обслуживания населения пользуется только треть лиц с инвалидностью, нуждающихся в этом. По мнению заместителя министра труда и социальной защиты Александра Румака, на этот показатель можно смотреть позитивно: это значит, что такие граждане живут в семьях, где легко достигается достигается душевный комфорт.

На доступность сферы торговли и бытовых услуг указали две трети людей с инвалидностью. Среди проблем в этой области они назвали удаленность объектов и сложности с тем, чтобы до них добраться, высокую стоимость бытовых услуг. Еще 5% отметили препятствия при входе в здание и перемещении внутри, а также негативное отношение работников при просьбе оказать помощь в преодолении барьеров. Схожие проблемы наблюдаются и в объектах физкультуры и спорта. Услуги в этой сфере, а также туристические или экскурсионные считают доступными менее половины тех, кто в них заинтересован или пользуется. А вот услуги организаций культуры считают доступными более 60% заинтересованных в них. Однако люди с инвалидностью зачастую сами склонны себя изолировать, отметила Елена Кухаревич. Почти 85% опрошенных по разным причинам не испытывали необходимости в услугах физической культуры и спорта, 76% - туристических или экскурсионных, 64% - услугах организаций культуры.

Каждый пятый инвалид указал на сложности при входе-выходе из транспорта.

"Как показало обследование, жилищные условия домашних хозяйств с инвалидами не хуже, чем у среднестатистического домашнего хозяйства. В среднем на человека приходится 30 кв.м общей площади жилья. Квартиры и дома оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, ванной или душем", - добавила Елена Кухаревич.

Единовременное выборочное обследование домашних хозяйств для изучения положения лиц с инвалидностью Белстат провел в апреле-июле этого года при поддержке ЮНИСЕФ.-0-