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10 сентября 2020, 17:38

Белстат: для 61,2% белорусов родной язык - белорусский

Фото из архива
Фото из архива

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам переписи населения в 2019 году 61,2% белорусов указали белорусский язык как родной. Однако дома большинство разговаривает на русском. Такая информация содержится в бюллетене, опубликованном сегодня на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

Бюллетень подготовлен по итогам переписи населения 2019 года. Он содержит данные о численности населения, постоянно проживающего в Беларуси, а также о его составе по возрасту и полу, состоянию в браке, уровню образования, национальностям, владению языками, источникам средств к существованию. При этом большой объем информации представлен в динамике.

Среди проживающих в стране 7 990 719 белорусов в качестве родного языка белорусский указали 4 893 139 человек, русский - 3 044 850, украинский - 7 835, польский - 1 383.

Примечательно, что в 1999 году 85,6% белорусов по национальности назвали своим родным языком белорусский, 14,3% - русский. А десять лет спустя только 60,8% белорусов считали этот язык родным, 37% выбрали русский. В 2019 году соотношение было уже таким: 61,2% выбрали белорусский язык, 38,1% - русский.

Вместе с тем, 5 670 330 белорусов признались в ходе переписи, что дома разговаривают в основном на русском языке. На белорусском - 2 275 243.

Представители других национальностей также указывали различные языки в качестве родных. Так, 684 090 русских из 706 992 родным назвали русский язык. Но были и 20 256 человек, выбравших белорусский, 481 - украинский, 141 - польский.

Среди проживающих в нашей стране 287 693 поляков для 156 650 человек белорусский язык стал родным. Русский - для 110 727, польский - для 19 141.

Из 158 656 украинцев белорусский язык родным назвали 13 153, русский - 99 596, украинский - 46 386.

Среди представителей прочих национальностей большинство указывали в качестве родного языка русский, за исключением литовцев, для большей части которых родным оказался белорусский.

В сумме белорусский указан родным языком для 5 094 928 жителей республики, а дома на нем разговаривают 2 447 764. Русский язык считают родным 3 983 765 жителей страны, а дома на нем разговаривают 6 718 557.

Причем в процентном отношении белорусская речь в домах сельских жителей по сравнению с городскими звучит чаще. Хотя следует отметить Минск, где 982 084 жителя назвали белорусский язык родным, а 689 115 признались, что используют его дома в качестве основного.-0-

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