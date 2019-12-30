Белстат изучил потоки туристов и товаров в пунктах пропуска

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в большинстве случаев выезжали за границу через автодорожные пункты пропуска за покупками и с целью продажи товаров, иностранцы - ради встреч с родными и близкими. Таковы предварительные итоги выборочного обследования, проведенного в ноябре среди физических лиц в автодорожных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белстат.

За день (13 ноября) в пунктах пропуска было распространено 9 378 анкет, из которых было заполнено 5 747, или 61,3%. Около половины, а именно 2695 анкет заполнили граждане Украины, Литвы, Латвии, Польши. Остальные - белорусы.

"В целом результаты обследования показали, что наибольшее количество опрошенных граждан Беларуси следовало в Польшу (56,1%), Украину (28,2%), Литву (6,7%), Египет (5,3%). В это же время в нашу страну через автодорожные пункты пропуска въезжали преимущественно резиденты Литвы (34,1%), Украины (31,5%), Латвии (16,7%), Польши (10,3%), - отметили в Белстате. - Поездки всех респондентов, как белорусов, так и иностранных граждан, во время проведения обследования в основном были краткосрочными (на 3 дня и менее). Такую продолжительность указали 78,4% резидентов и 83,1% нерезидентов Беларуси".

Большинство резидентов Беларуси (44,3%) путешествовали без ночлега, еще 23% во время поездки гостили у родных и близких, услугами гостиниц за рубежом воспользовались 22,4% белорусов.

Иностранные граждане тоже преимущественно путешествовали без ночлега (52,8%), у родных и близких останавливались 29,4% опрошенных нерезидентов, частным жильем и услугами гостиниц воспользовались соответственно 8,2% и 7,5%.

Основная часть всех опрошенных (больше половины от общего числа заполнивших анкеты белорусов и иностранцев) указала, что личные расходы во время поездки за границу - на покупку товаров, питание и жилье - не превысили $300.

Кроме того, 1 164 человека из 3 001 въехавшего в Беларусь указали в анкетах ввоз товаров. Их вывоз отметил каждый третий из опрошенных во время обследования (887 из 2 746 человек). Вместе с тем наиболее дорогостоящие покупки, как правило, везли из Польши и Украины, чуть меньше по стоимости оказался объем покупок из Литвы. Основной целью поездок белорусов, по результатам обследования, оказалось приобретение или продажа товаров (38,7% от общего количества заполненных анкет). В то время как половина нерезидентов республики въезжала, чтобы посетить родных и близких.

Белорусы везли домой в основном телевизоры, компьютерную технику и средства связи, электроинструменты, бензопилы, шины и колеса, сантехнику, автозапчасти, электрическую бытовую технику, стройматериалы. Немалый объем в покупках занимала также одежда и обувь, бензин и дизельное топливо, игрушки, игры и спортинвентарь, продукты питания.

Товары из Беларуси вывозились в основном в Польшу (33,4% от общей стоимости вывезенных товаров), Латвию (29,5%) и Украину (25,2%). Среди них по стоимости преобладали мебель, матрасы, осветительные приборы. В остальном же состав такой же, как и на ввозе, - компьютерная техника и средства связи, телевизоры, электрическая бытовая техника, электроинструмент, бензопилы, одежда и обувь, бензин и дизтопливо, автозапчасти, шины и колеса, продукты питания. Плюс - лекарственные средства.-0-