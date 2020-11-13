Белстат: каждый седьмой молодой человек в Беларуси - студент

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди белорусской молодежи каждый седьмой - студент. Об этом свидетельствуют данные статистического обзора к Международному дню студентов (17 ноября), опубликованного на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

В 2019/2020 учебном году в республике работало 51 учреждение высшего образования (больше всего университетов - 31 государственный и 3 частных). В них обучались 260,9 тыс. человек, из них 93,7% - в государственных вузах. Специалистов готовят по 15 профилям образования, включающим более 400 специальностей и направлений специальностей.

Большинство студентов получали образование в дневной форме: 154,7 тыс. - в государственных и 6,3 тыс. - частных. На заочном обучались 88,5 тыс. студентов госвузов и 10,1 тыс. - частных.

На дневной форме за счет бюджетных средств обучались 60,1% всех студентов, получали стипендию 81,7 тыс., проживали в студенческих общежитиях 78,6 тыс. (85,2% от числа нуждающихся в них).

Растет количество иностранцев, которые используют возможность получения высшего образования в Беларуси. Так, в 2019/2020 учебном году в белорусских вузах учился 18 441 иностранный студент (7,1% в общем количестве), из них 69,7% - из стран СНГ. В 2010/2011 было 9 357 иностранцев (2,1%), через пять лет - 14 594 (4,3%).

С каждым годом все больше студентов решают продолжить обучение на второй ступени высшего образования - магистратуре. За последние 10 лет численность магистрантов увеличилась в 2,5 раза и в 2019/2020 учебном году составила 11,9 тыс. человек. В 2019 году в магистратуру было принято 6,3 тыс. человек, диплом магистра получили 7,5 тыс.

В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года образование тоже значится. Отдельные задачи ЦУР 4 "Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех" направлены на решение таких проблем, как гендерное и социальное неравенство в доступе к недорогому и качественному высшему образованию, создание и совершенствование учебных заведений, востребованность полученных навыков, увеличение числа международных стипендий для получения высшего образования.

Беларусь по итогам 2018 года в рейтинге стран по индексу образования занимала 30-е место (на первом - Германия, на 189-м - Нигер).-0-