Белстат: максимальная задача переписи - ее пройдет более 98% населения, свыше 25% - по интернету

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА отметила, что Белстат рассчитывает переписать максимальное количество граждан с помощью внедренных инноваций, и рассказала о том, какой процент можно считать отличным результатом.

Одна из главных задач переписи - узнать максимально точное количество населения страны. Белстат рассчитывает, что с использованием всех нынешних новаций получится переписать максимальное количество людей. "Сейчас готовится приказ по утверждению целевых показателей для оценки проведения и качества переписи. Для себя мы устанавливаем: более 98% переписанных - отлично, 95-98% - хорошо, менее 95% - удовлетворительно. Удельный вес численности населения, переписавшегося через интернет: более 25% - отлично, 20-25% - хорошо, менее 25% - удовлетворительно", - пояснила Инна Медведева.

Кстати, на 1 августа в Беларуси проживали 9 млн 454,1 тыс. человек.

С 4 по 30 октября в стране пройдет перепись населения под лозунгом "Взгляд на настоящее - шаг в будущее". Предыдущая кампания проводилась 10 лет назад. Населению предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об основных демографических и национально-этнических характеристиках, миграционной активности, образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях, хозяйственной деятельности.

Переписаться можно будет одним из трех способов: самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет, на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика.

Первую информацию о численности населения Белстат предоставит в феврале 2020 года. Развернутую по социально-демографическим характеристикам, в том числе фактической безработице, - в июле 2020 года, а информацию по самой сложной части опросника - деятельности населения в сфере сельского хозяйства - в июле 2021 года.

/Будет дополнено/.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

Тестирование оборудования для проведения переписи на нагрузку начнется на этой неделе Тестирование будет проводиться силами всех работников органов государственной статистики. И подключится межбанковская система идентификации (МСИ). Вместе они проверят мощность серверов, которые будут принимать и обрабатывать все данные.