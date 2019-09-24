Белстат назвал топ стран по числу туристов в Беларусь

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежегодно растет туристический поток. В 2018 году зарегистрировано 11,5 млн прибытий иностранных граждан, в том числе организованно страну посетили 365,5 тыс. человек из 122 государств. Такие данные содержатся в статистическом обзоре ко Всемирному дню туризма, сообщает БЕЛТА.

В 2016 и 2017 году насчитывалось более 10,9 млн и 11 млн прибытий соответственно (с учетом пересечений госграницы на открытом белорусско-российском участке). Средняя продолжительность пребывания гостей составляет пять дней.

Среди лидеров по числу организованных туристов и экскурсантов - Россия, Литва, Польша, Латвия, Украина, Германия, Китай, Испания, Эстония, Великобритания. Значительно возросло за прошлый год количество прибывших из Литвы (с 26,2 тыс. до 59,6 тыс.), Польши (с 22,7 тыс. до 46,3 тыс.), Латвии (с 6,5 тыс. до 11 тыс.) и Испании (с 1,4 тыс. до 3,2 тыс.). Что касается россиян, то это по-прежнему наиболее многочисленная категория - 207,4 тыс. человек.

Более 8 тыс. км ради посещения белорусских достопримечательностей преодолели представители таких государств, как Доминиканская Республика, Маврикий, Боливия, Коста-Рика, Танзания, Буркина-Фасо, Ямайка, Гаити, Кот-д'Ивуар.

В 2018 году интерес к организованным турпоездкам в пределах страны проявили свыше 1 млн белорусов, что на 3% больше, чем в 2017 году. Однодневные туристические поездки (экскурсии) составили более 90% от общего числа. Услугами гостиниц и аналогичных средств размещения воспользовалось более 2 млн человек, из них 970,2 тыс. - из Беларуси.

Международную категорию классификации по звездам имеют 54 гостиницы и гостиничных комплекса. Также функционирует 490 санаторно-курортных, оздоровительных организаций. Их услугами воспользовались 840,3 тыс. человек, в том числе 229 тыс. иностранцев (27%).

Всего в республике насчитывается более 15 тыс. объектов, имеющих историческую, культурную, архитектурную значимость, а также памятных мест, связанных с именами выдающихся деятелей мировой истории и культуры.

С каждым годом увеличивается привлекательность сельского туризма. В 2018 году в этой сфере действовали чуть более 2 тыс. субъектов хозяйствования, в них побывали 422,3 тыс. человек (в 2017 году - 351,1 тыс.). Гости останавливались в среднем на пять дней.

Всемирный день туризма ежегодно отмечается 27 сентября. Цель - пропаганда туризма, освещение его вклада в развитие культурных связей, обеспечение взаимопонимания между народами.-0-