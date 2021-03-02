Белстат назвал топ стран по числу туристов в Беларусь

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2020 году посетили 81 тыс. организованных иностранных туристов и экскурсантов, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Большинство прибывших иностранных туристов и экскурсантов - российские граждане (64,5%). Среди остальных стран мира лидерами по числу посещений Беларуси стали Польша, Литва, Латвия, Германия, Турция, Украина, Ирак, Израиль, Швейцария, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты. Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в стране в 2020 году составила шесть дней.

На конец 2020 года в Беларуси выполняли туристическую деятельность 1348 организаций, их услугами воспользовались 911,1 тыс. человек. Более 250 тыс. организованных белорусских туристов и экскурсантов в прошлом году выезжали за границу. В страны СНГ организованно выехали 7,2%, в ЕС - 10%, другие государства - 82,8%. В прошедшем году наиболее посещаемыми зарубежными странами были Египет, Турция, Украина, Польша, Черногория, Албания, Россия, Литва, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты. На долю этих 10 стран приходилось 91,4% от общего числа белорусских организованных туристов и экскурсантов, выехавших за границу.

В 2020 году 571,5 тыс. граждан Беларуси были отправлены туристическими организациями в туры в пределах страны, при этом в однодневных турпоездках (экскурсиях) побывали 494,5 тыс. человек.

В стране в прошлом году действовали 613 гостиниц и аналогичных средств размещения. Их услугами воспользовались 1071,1 тыс. человек, из них 70,1% - белорусы, 29,9% - граждане других государств. На территории страны в 2020 году функционировали 483 санаторно-курортные, оздоровительные организации и другие специализированные средства размещения. В них гостили 628,6 тыс. человек, при этом 74,3 тыс. (11,8% от общего числа размещенных) - иностранные граждане.

По данным Министерства по налогам и сборам, в 2020 году в стране число субъектов агроэкотуризма равнялось 2936, их услугами воспользовались 433,3 тыс. человек. Граждане Беларуси в общем числе агроэкотуристов составили 97,9%.-0-