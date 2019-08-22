Белстат объяснил, почему население ощущает инфляцию иначе

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Методология расчета инфляции в Беларуси соответствует международным стандартам, а личное впечатление у людей о росте цен определено тем, что иногда отдельные группы товаров по объективным причинам дорожают быстрее. Проблему восприятия инфляции пояснила журналистам глава Белстата Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

"На ряд товаров повседневного спроса цены растут быстрее, чем та инфляция, которую мы рассчитываем. Это касается и услуг ЖКХ, до недавнего времени - топлива. Поэтому население воспринимает инфляцию по-другому. Например, все замечают, что растут цены на муку и хлеб, и понимают причину - неурожай прошлого года. Это рост объективный", - отметила Инна Медведева.

По ее словам, это вовсе не значит, что необходимо менять методологию статистических расчетов. Тем более что в 2014 году Белстат специально запросил у Международного валютного фонда (который является разработчиком руководства по измерению индекса потребительских цен) технического эксперта для оценки соответствия методологии Беларуси международным стандартам - не только в части инфляции, но и всех индексов, которые публикует Белстат. "Он сделал заключение, что методология, которую использует Белстат, полностью соответствует международным стандартам", - добавила Инна Медведева. Это подтвердила и недавняя миссия международных экспертов.

"Каждый по-своему воспринимает эти показатели: среднюю зарплату и инфляцию, потому что у каждого свой кошелек. Мы стараемся разъяснять, проводим учебу, рассказываем, где посмотреть методологию расчетов. Ее поменять нельзя. Беларусь является одной из стран, которые подключены к стандарту официального распространения данных МВФ и должны полностью соответствовать международным стандартам", - заключила глава Белстата.-0-