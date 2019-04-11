Белстат объяснит, как вычисляется статистика о зарплатах

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая публичная лекция цикла "Белстат объяснит" пройдет 16 апреля в Минске и будет посвящена теме заработной платы, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Во время встречи в Пресс-клубе начальник Главного управления статистики труда Ирина Бондаренко расскажет, как считается средняя зарплата по республике, на что влияют данные статистики о зарплатах, как отличаются средняя и медианная зарплаты и почему они исследуются с разной периодичностью. Все желающие смогут задать вопросы спикеру. Модератором лекции выступит старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб.

Проект стартовал 26 февраля, первая лекция была посвящена теме инфляции. Организаторы рассчитывают, что открытый формат позволит лучше узнать, как собираются статистические данные, как находить нужные и интерпретировать их, не делая ошибок.

Слушателями могут стать все желающие бесплатно, пройдя регистрацию. В целом лекции ориентированы на журналистов, которые пишут на тему экономики, научных сотрудников, студентов экономических специальностей и всех, кто интересуется экономикой Беларуси. Именно они в заранее проведенном опросе обозначили перечень интересующих тем: заработная плата, доходы населения, демография. Этот список может пополняться, поэтому у проекта нет срока окончания. В Белстате лишь отметили, что по возможности встречи будут проходить раз в месяц.

Организаторами выступают сообщество "Открытые данные", Национальный статистический комитет и Пресс-клуб.-0-