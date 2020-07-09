Белстат: около 90% белорусов осознают ответственность за здоровье

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 89% женщин и 90,9% мужчин считают, что состояние здоровья зависит прежде всего от самого человека. Такая информация содержится в итогах выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, опубликованных сегодня на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

В опросе поучаствовали 6 тыс. человек 16 лет и старше. Ответы многих из них показали единодушие в понимании идеи здорового образа жизни. Так, 88,4% респондентов считают, что ЗОЖ - это отказ от курения, 87,5% - правильное питание, 86,2% - отказ от алкоголя, 83,3% - занятия активными видами деятельности, 79,6% - соблюдение режима дня. И 69% отнесли к ЗОЖ все перечисленное.

И мужчины, и женщины в основном черпают информацию о принципах и примерах здорового образа жизни из СМИ и интернета. Примерно 41,4% мужчин и 35% женщин постигают основы ЗОЖ на личном опыте. Родственники, друзья и коллеги влияют на интерес к этой теме в той же степени, что и медицинские работники. Реже источником информации становятся учреждения образования и специальная литература. И только 1,2% женщин и 3,6% мужчин не интересуются данной темой вовсе.

В обществе есть понимание того, что человек прежде всего сам в ответе за свое здоровье. И больше всего на его состояние влияет образ жизни (его важность мужчины оценивают в 7,3 балла из 10, женщины - 7,4). Впрочем, экологическая обстановка тоже, по мнению белорусов, существенный фактор (6,9 и 7 баллов соответственно). Чуть менее значительной называют белорусы роль стрессов и вредных привычек. Еще меньше баллов получили такие факторы, как недостаточная забота о здоровье, наследственность, особенности питания, вредные условия труда, медицинское обслуживание, материальный достаток.

При этом интересны отличия в "рецептах", как улучшить свое состояние и укрепить здоровье, которые женщины и мужчины считают эффективными. Избегать стрессов и уметь противостоять им, например, советуют 70,2% женщин и только 56,6% мужчин, соблюдать режим питания и подбирать рацион считают правильным 64,7% женщин и 51,7% мужчин. Но при этом отказ от курения как здоровьесохраняющий фактор воспринимают только 26% женщин и 42,7% мужчин, отказ от спиртного - 20,7% и 28,4% соответственно.

Респондентов также попросили ответить, как изменилось состояние здоровья по сравнению с прошлым годом, и дать его субъективную оценку. В итоге 66,2% женщин и 71% мужчин не заметили изменений, 24% и 19,1% соответственно отметили ухудшения, а 9,8% и 9,9% - улучшения. Только 9,8% женщин и 6,7% мужчин указали на плохое состояние здоровья. У большинства же оценка удовлетворительная.

Несмотря на, казалось бы, высокую информированность о ЗОЖ, к нему белорусы не всегда подходят системно. Например, заявили, что в основном ведут ЗОЖ, 80% женщин и 65,8% мужчин, заботятся о своем здоровье - 94,4% и 84,1%. При этом не употребляют алкоголь 28,2% женщин и 20,7% мужчин, не курят 90,2% женщин и 57,8% мужчин, всегда или часто соблюдают режим дня - 49,5% и 43,7%, соблюдают режим питания или придерживаются его - 64,2% и 52,3%, занимаются физкультурой и спортом - 29,5% и 26%. Правда, следует отметить, что по последнему пункту 10 лет наблюдается поступательный рост, да и отказ от вредных привычек тоже не редкость. К примеру, более половины курящих мужчин и женщин хотят бросить, уже смогли это сделать 12,5% некурящих женщин и 41,5% некурящих мужчин.

Пассивный отдых в режиме белорусов преобладает. За просмотром ТВ или прослушиванием музыки предпочитает проводить досуг более половины населения (56,2% женщин и 58,6% мужчин), далее следуют общение, прогулки, время за компьютером, в интернете, сон. И лишь 27,5% женщин, 31,7% мужчин отдыхают, занимаясь физическим трудом или работая на приусадебном участке. Чтение, хобби, посещение культурно-развлекательных заведений и спорт выбирают еще меньше.

Отчасти это объясняется тем, какие способы белорусы находят наиболее эффективными в борьбе со стрессами и сильными отрицательными эмоциями. Их часто или постоянно испытывают 20,6% женщин и 15,1% мужчин. Причины самые разные: от финансовых трудностей до конфликтов в трудовом коллективе. Наиболее распространенная - проблемы в семье и беспокойство о близких.

Придерживаться принципов ЗОЖ в основном мешает отсутствие силы воли и упорства. Также многие ссылаются на безответственный подход к своему здоровью. А ведь то, что это ценность, признают все. Самый высокий балл здоровью как жизненной ценности присвоили 58,7% женщин и 47,8% мужчин.-0-