Белстат: около 90% белорусов осознают ответственность за здоровье

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 9 июля 2020
Минск Малооблачно +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:51 МАРТ предлагает сообщать о признаках ограничения конкуренции при пользовании интернет-поисковиками Общество
18:47 "Беллесбумпром": предприятия планомерно восстанавливают объемы производства и продаж Экономика
18:27 Лукашенко: такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время независимости Президент
18:21 Власти Эстонии c 15 июля разрешат мероприятия с участием до 2 тыс. человек В мире
18:13 Беларусь и Швейцария планируют развивать сотрудничество в сфере медицины Общество
18:09 Беларусь по численности населения занимает 94-е место в мире - Белстат Общество
18:05 Сведения из базы доходов граждан используются для предварительного заполнения деклараций - МНС Экономика
17:59 МНС пояснило, надо ли плательщику подтверждать свое право на льготу Общество
17:48 МНС рассказало, на основании каких сведений рассчитываются имущественные налоги Экономика
17:46 Обряд "Зажинки" провели в Могилевской области Регионы
17:31 ОДКБ намерена противостоять комбинированным формам деструктивного воздействия на государства Политика
17:30 Белстат: около 90% белорусов осознают ответственность за здоровье Общество
17:22 МНС прокомментировало целесообразность прогрессивной шкалы подоходного налога Экономика
17:18 В Беларуси около 3 млн плательщиков имущественных налогов Экономика
17:16 Компьютерный томограф поставят в Лидскую ЦРБ Регионы
17:05 Единый налог по сниженной из-за пандемии ставке платят более 39 тыс. ИП Экономика
17:03 ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Копыль Регионы
17:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 53 609 пациентов с COVID-19 Общество
16:57 Минздрав прорабатывает вопросы функционирования медучреждений на случай второй волны COVID-19 Общество
16:48 Белорусские нефтяники обновили рекорд суточной проходки при бурении Экономика
16:46 Двое жителей Гродно хотели купить машину и стали жертвами интернет-мошенников Происшествия
16:46 Причиной аварии в шахте "Беларуськалия" могла стать неисправность машины Происшествия
16:41 Продажа выпечки и репетиторство - МНС назвало самые популярные виды деятельности среди самозанятых Общество
16:39 В Днепровско-Бугском канале зафиксирована гибель рыбы Регионы
16:31 Реконструированная в Минске лыжероллерная трасса выполнена с учетом пожеланий паралимпийцев - Шепель Спорт
16:24 МНС разъяснило нюансы налогообложения доходов от оказываемых через интернет услуг Экономика
16:21 Власти Сербии отказались от введения комендантского часа в Белграде В мире
16:15 В Беларуси 3 июля родились 163 ребенка Общество
16:03 Бесплатно сделать попытку ЭКО в Беларуси можно будет на базе трех госклиник Общество
15:58 Минский облпотребсоюз рассчитывает, что по итогам года убыточных организаций не будет Регионы
Все новости
Все новости
Общество
09 июля 2020, 17:30

Белстат: около 90% белорусов осознают ответственность за здоровье

Фото из архива
Фото из архива

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 89% женщин и 90,9% мужчин считают, что состояние здоровья зависит прежде всего от самого человека. Такая информация содержится в итогах выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, опубликованных сегодня на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

В опросе поучаствовали 6 тыс. человек 16 лет и старше. Ответы многих из них показали единодушие в понимании идеи здорового образа жизни. Так, 88,4% респондентов считают, что ЗОЖ - это отказ от курения, 87,5% - правильное питание, 86,2% - отказ от алкоголя, 83,3% - занятия активными видами деятельности, 79,6% - соблюдение режима дня. И 69% отнесли к ЗОЖ все перечисленное.

И мужчины, и женщины в основном черпают информацию о принципах и примерах здорового образа жизни из СМИ и интернета. Примерно 41,4% мужчин и 35% женщин постигают основы ЗОЖ на личном опыте. Родственники, друзья и коллеги влияют на интерес к этой теме в той же степени, что и медицинские работники. Реже источником информации становятся учреждения образования и специальная литература. И только 1,2% женщин и 3,6% мужчин не интересуются данной темой вовсе.

В обществе есть понимание того, что человек прежде всего сам в ответе за свое здоровье. И больше всего на его состояние влияет образ жизни (его важность мужчины оценивают в 7,3 балла из 10, женщины - 7,4). Впрочем, экологическая обстановка тоже, по мнению белорусов, существенный фактор (6,9 и 7 баллов соответственно). Чуть менее значительной называют белорусы роль стрессов и вредных привычек. Еще меньше баллов получили такие факторы, как недостаточная забота о здоровье, наследственность, особенности питания, вредные условия труда, медицинское обслуживание, материальный достаток.

При этом интересны отличия в "рецептах", как улучшить свое состояние и укрепить здоровье, которые женщины и мужчины считают эффективными. Избегать стрессов и уметь противостоять им, например, советуют 70,2% женщин и только 56,6% мужчин, соблюдать режим питания и подбирать рацион считают правильным 64,7% женщин и 51,7% мужчин. Но при этом отказ от курения как здоровьесохраняющий фактор воспринимают только 26% женщин и 42,7% мужчин, отказ от спиртного - 20,7% и 28,4% соответственно.

Респондентов также попросили ответить, как изменилось состояние здоровья по сравнению с прошлым годом, и дать его субъективную оценку. В итоге 66,2% женщин и 71% мужчин не заметили изменений, 24% и 19,1% соответственно отметили ухудшения, а 9,8% и 9,9% - улучшения. Только 9,8% женщин и 6,7% мужчин указали на плохое состояние здоровья. У большинства же оценка удовлетворительная.

Несмотря на, казалось бы, высокую информированность о ЗОЖ, к нему белорусы не всегда подходят системно. Например, заявили, что в основном ведут ЗОЖ, 80% женщин и 65,8% мужчин, заботятся о своем здоровье - 94,4% и 84,1%. При этом не употребляют алкоголь 28,2% женщин и 20,7% мужчин, не курят 90,2% женщин и 57,8% мужчин, всегда или часто соблюдают режим дня - 49,5% и 43,7%, соблюдают режим питания или придерживаются его - 64,2% и 52,3%, занимаются физкультурой и спортом - 29,5% и 26%. Правда, следует отметить, что по последнему пункту 10 лет наблюдается поступательный рост, да и отказ от вредных привычек тоже не редкость. К примеру, более половины курящих мужчин и женщин хотят бросить, уже смогли это сделать 12,5% некурящих женщин и 41,5% некурящих мужчин.

Пассивный отдых в режиме белорусов преобладает. За просмотром ТВ или прослушиванием музыки предпочитает проводить досуг более половины населения (56,2% женщин и 58,6% мужчин), далее следуют общение, прогулки, время за компьютером, в интернете, сон. И лишь 27,5% женщин, 31,7% мужчин отдыхают, занимаясь физическим трудом или работая на приусадебном участке. Чтение, хобби, посещение культурно-развлекательных заведений и спорт выбирают еще меньше.

Отчасти это объясняется тем, какие способы белорусы находят наиболее эффективными в борьбе со стрессами и сильными отрицательными эмоциями. Их часто или постоянно испытывают 20,6% женщин и 15,1% мужчин. Причины самые разные: от финансовых трудностей до конфликтов в трудовом коллективе. Наиболее распространенная - проблемы в семье и беспокойство о близких.

Придерживаться принципов ЗОЖ в основном мешает отсутствие силы воли и упорства. Также многие ссылаются на безответственный подход к своему здоровью. А ведь то, что это ценность, признают все. Самый высокий балл здоровью как жизненной ценности присвоили 58,7% женщин и 47,8% мужчин.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
здоровье статистика
Новости рубрики Общество
Фото naked-science.ru МАРТ предлагает сообщать о признаках ограничения конкуренции при пользовании интернет-поисковиками
Фото из архива Беларусь и Швейцария планируют развивать сотрудничество в сфере медицины
Фото из архива Беларусь по численности населения занимает 94-е место в мире - Белстат
Фото из архива МНС пояснило, надо ли плательщику подтверждать свое право на льготу
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 53 609 пациентов с COVID-19
Фото из архива Минздрав прорабатывает вопросы функционирования медучреждений на случай второй волны COVID-19
Главное
Александр Лукашенко во время встречи Лукашенко: я хорошо воспринимаю разные точки зрения
В Беларуси выздоровели и выписаны 53 609 пациентов с COVID-19
В Беларуси досрочно семейным капиталом воспользовались уже более 16 тыс. семей
Внимание, конкурс! Какая она, твоя "Dana"?
Топ-новости
Лукашенко: такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время независимости
Луцкий: нужно сделать ТВ институтом обсуждения и решения социальных вопросов, волнующих людей
ВГУ имени П.М. Машерова и Белорусский союз женщин: добрые дела делаем вместе!
Минздрав прорабатывает вопросы функционирования медучреждений на случай второй волны COVID-19
UFC и Parimatch достигли договоренностей о продолжении сотрудничества
Компания Parimatch стала официальным партнером ФК "Витебск"
Летняя акция и три новых дома: в столичном комплексе "Минск Мир" - самое время покупать!
Бесплатно сделать попытку ЭКО в Беларуси можно будет на базе трех госклиник
МНС: самый большой подоходный налог за 2019 год для физлица составил Br10,6 млн
В Беларуси приняты 14 новых строительных норм
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 10 июля
"Звездный час" в присутствии фанатов и "Букет добра": как изменился "Славянский базар"
Сдать экспресс-тест на антитела к COVID-19 платно можно в 10 поликлиниках Минска
Минздрав исключил еще 12 государств из перечня стран, где регистрируются случаи COVID-19
Детская железная дорога открыла 65-й юбилейный сезон
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.