Белстат описал портрет работника органов статистики - от национальности до знака зодиака

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белстат к Дню работников государственной статистики (23 августа) подготовил особенный тематический обзор, в котором попытался нарисовать среднестатистический портрет работника своей структуры, сообщает БЕЛТА.Трудятся в органах госстатистики в основном женщины - их 93%. Средний возраст руководителей - 46 лет, работников - 43 года. Самому молодому - 20, пожилому - 67 лет. "Причем работники органов государственной статистики отличаются преданностью любимому делу. Самый опытный трудится уже 43 года. Средний стаж в системе - 14 лет. А средний стаж госслужбы - 15 лет. И 19 лет - средний стаж руководителя", - отмечено в статобзоре.Среди женских имен в трудовом коллективе органов госстатистики чаще всего слышатся Елена, Татьяна, Наталья, Ольга, Светлана. Среди мужских - Александр, Дмитрий, Сергей, Алексей, Павел, Олег.Подавляющее большинство работников - 92% - имеют высшее образование, в том числе по специальности "статистика" - 22,4%. И 64 человека окончили по два вуза, 36 - магистратуру, 4 - аспирантуру. Один имеет ученую степень кандидата технических наук.Статистики - большая многонациональная семья: белорусы - 86,7%, русские - 8,1%, поляки - 3,6%, украинцы - 1,4%, армяне - 0,1%, другие - 0,1%."Им всем присущи внимательность, точность, умение обобщать и анализировать. Астрологи говорят, что такими качествами в большей мере наделены Раки, Тельцы, Близнецы и Весы. Примечательно, что люди, рожденные под этими знаками, преобладают среди работников органов государственной статистики", - добавили в Белстате.Совмещают карьеру с семейными обязанностями 68% работников. Одного-двух детей воспитывают 77%, многодетные - 5%. С января 2020 года по июль 2021-го 59 работниц статистических органов стали мамами 37 мальчиков и 24 девочек.-0-