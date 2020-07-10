Белстат отметил высокую эффективность сотрудничества с ЮНИСЕФ во время миссии Сарвара в Беларуси

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар по случаю окончания его миссии на этом посту встретился с председателем Национального статистического комитета Инной Медведевой и подвел итоги сотрудничества, сообщили БЕЛТА в Белстате.
Инна Медведева выразила признательность доктору Сарвару за значительный личный вклад в укрепление партнерских отношений между Белстатом и ЮНИСЕФ, поддержку развития национального статистического потенциала для мониторинга положения детей, женщин, лиц с ограниченными возможностями, достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).
"Благодаря реализации совместного с ЮНИСЕФ проекта международной технической помощи в Беларуси проведены комплексное обследование положения лиц с ограниченными возможностями, шестой раунд многоиндикаторного кластерного обследования положения детей и женщин, запущен универсальный веб-портал о детях, разработана национальная платформа представления отчетности по показателям ЦУР. Все это позволило собрать уникальные данные о различных аспектах жизни уязвимых групп населения, которые невозможно получить ни в рамках регулярных статистических наблюдений, ни из административных источников, и обеспечить доступ к информации широкому кругу национальных и международных пользователей", - подчеркнула Инна Медведева.
В свою очередь Рашед Мустафа Сарвар отметил высокий профессионализм специалистов Белстата, их нацеленность на внедрение передовых международных практик, получение качественных данных и выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества с ЮНИСЕФ.-0-