Белстат озвучил первые данные переписи: нас более 9,4 млн

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Население Беларуси составляет чуть более 9,4 млн человек. Такие первые данные проведенной в прошлом году переписи озвучила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

Численность населения Беларуси, по данным текущего учета, на 1 октября 2019 года составляла 9 454 790 человек, а по данным переписи - 9 413 446 человек. Корректировка численности населения с помощью переписи показала прирост только в Минске и Минской области. Кстати, столица стала уже городом-двухмиллионником: в Минске, согласно переписи, проживают более 2018 тыс. человек. Далее по численности идет столичный регион - свыше 1471 тыс., Гомельская область - более 1388,5 тыс., Брестская - более 1348 тыс., Витебская - более 1135,7 тыс., Гродненская - свыше 1026,8 тыс. Самая малочисленная - Могилевская область с 1024,7 тыс. жителей.

Перепись населения Беларуси проходила с 4 по 30 октября 2019 года под лозунгом "Взгляд на настоящее - шаг в будущее". На первом этапе можно было заполнить опросные листы самостоятельно по интернету, на стационарном участке или даже на своем рабочем месте (по заявке организации на работу мобильных участков).

Возможность самостоятельно заполнить опросники в интернете использовали около 2 млн 24 тыс. человек. По домашним адресам переписчики совершали обходы с 21 октября. В течение всего периода работали около 650 стационарных участков.

Перепись населения проводится раз в 10 лет. В этом году респондентам предложили ответить на 49 вопросов, в том числе об основных демографических и национально-этнических характеристиках, миграционной активности, образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях, хозяйственной деятельности.

Собранная информация - своеобразный срез и фактическая демографическая картина страны. Она может послужить для корректировки дорожных карт масштабных госпрограмм, социальных и инфраструктурных проектов как в целом по стране, так и в отдельных регионах, отдельно взятых населенных пунктах.

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В переписи 2019 года участвовало 95% населения Беларуси Что касается тех, к кому переписчики так и не смогли попасть домой, по ним делались отметки и информация бралась из административных источников.