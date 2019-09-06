Белстат поддержал инициативу постпреда ПРООН в Беларуси по мониторингу достижения ЦУР

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокая результативность совместно реализованных проектов и инициатив отмечена в ходе встречи руководителя Национального статистического комитета Инны Медведевой с постоянным представителем Программы развития ООН в Беларуси (ПРООН) Александрой Соловьевой, также определены направления сотрудничества на ближайшие 5 лет, сообщили БЕЛТА в Белстате.

На встрече, которая состоялась сегодня, присутствовали также заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич и руководитель проекта "Поддержка функционирования архитектуры управления процессом достижения Целей устойчивого развития Республики Беларусь" ПРООН Наталья Минченко.

"Стороны обсудили широкий круг тем, представляющих взаимный интерес. Особое внимание уделили сотрудничеству Белстата и ПРООН на ближайшие 5 лет. Участники встречи отметили высокую результативность совместно реализованных проектов и инициатив по укреплению национального статистического потенциала, повышению доступности официальной статистической информации. В том числе - совершенствованию системы мониторинга и отчетности по Целям устойчивого развития Беларуси", - конкретизировали в Белстате.

Регионализация и цифровизация национальной платформы представления отчетности по ЦУР, дальнейшая национализация показателей достижения Целей, изучение и использование международного опыта по ГИС-технологиям для наращивания национального статистического потенциала - именно эти направления сотрудничества определены как наиболее перспективные.

Инна Медведева поддержала инициативу Александры Соловьевой об организации на ежегодной основе диалога с участием всех госорганов и других заинтересованных организаций по вопросам мониторинга достижения ЦУР и расширения возможностей функционирования нацплатформы.

В перспективе, возможно, и другие направления взаимодействия будут включены в пятилетнюю программу сотрудничества.

В 2015 году государства - члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая включает список из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Они направлены на ликвидацию бедности и голода, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с климатическими изменениями. Повестка-2030 - это комплексная стратегия повышения качества жизни людей, развития и потребления без ущерба для будущих поколений. Все 17 целей адаптируются и для Беларуси.-0-