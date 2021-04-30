Белстат подсчитал, насколько сильны урбанизация и старение населения

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демографическая картина в Беларуси имеет общие с европейскими тенденции: нарастающая урбанизация и старение населения, но с особенностью - продолжительность жизни женщин намного выше. Это следует из цифровых данных в тематическом бюллетене "Половозрастная структура населения Республики Беларусь на 1 января 2021 года и среднегодовая численность населения за 2020 год", который опубликован сегодня на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

На начало этого года в Беларуси проживало 482 898 детей в возрасте до 4 лет включительно. Причем уже традиционно мальчиков немного больше, чем девочек. Подавляющее большинство таких малышей - 382 794 - городские жители.

Ребят от 5 до 9 лет в Беларуси - 578 550 (из них 467 691 - в городах), гендерное соотношение все еще в пользу мальчишек.

Жителей республики в возрасте от 10 до 14 лет - 524 872 (415 942 - городских); от 15 до 19 лет - 460 862 (380 748); от 20 до 24 лет - 438 846 (356 647). Мужское население в этой возрастной категории тоже преобладает.

А вот с 26 лет начинает превалировать женское население. Всего в Беларуси на начало года проживало 561 254 человека от 25 до 29 лет (из них в городах - 462 387).

Жителей в возрасте от 30 до 34 лет было 760 102 (631 443 - городских); от 35 до 39 лет - 765 583 (630 650); от 40 до 44 лет - 680 369 (546 010); от 45 до 49 лет - 640 917 (491 829).

Уже с поколения 40-летних начинается постепенное увеличение доли сельского населения. Если, например, среди 25-29-летних сельских жителей было только около 17,6%, то среди 45-49-летних - порядка 23%.

В диапазоне 30-40 лет сконцентрирована наибольшая численность населения. Но при этом налицо и старение нации: в возрастных группах более молодого возраста граждан меньше, чем группах "50+". В целом в трудоспособном возрасте на начало года насчитывался 5 401 931 житель, старше этой планки - 2 269 167 (в том числе от 60 лет и старше - 2 165 197).

В возрасте от 50 до 54 лет в Беларуси проживало 617 166 (456 594 - в городах); от 55 до 59 лет - 673 029 (495 964); от 60 до 64 лет - 689 254 (507 820); от 65 до 69 лет - 529 804 (397 767); от 70 до 74 лет - 389 544 (293 415); от 75 до 79 лет - 198 399 (135 483); от 80 до 84 - 214 504 (141 146).

Продолжает увеличиваться разрыв в гендерном соотношении: если еще в диапазоне 50-54 лет на 286 321 мужчину приходилось 330 845 женщин, то в диапазоне 65-69 лет - на 209 306 мужчин 320 498 женщин. И дальше эта тенденция нарастает.

Долгожителей от 85 лет и старше на начало года в республике насчитывалось 143 692 человека, из которых только 28 223 - мужчины. И 40% таких граждан проживают в сельской местности.

В бюллетене также приведены аналогичные данные в разрезе регионов. Из них следует, что общереспубликанские тенденции с небольшими корректировками характерны для всех областей. В Брестской - доля сельчан составляет 29% населения, соотношение мужчин и женщин - 46% и 54% соответственно. В Витебской области сельчан 22%, в Гомельской - 23%, в Гродненской - 24%. Гендерный дисбаланс везде аналогичный с брестским (это касается и столицы - Минска).

Немного отличается картина в Минской области, где нет областного центра (столица приравнивается к отдельному региону), поэтому на долю сельского населения здесь приходится 45%. Гендерное соотношение почти такое же, как повсеместно: 53% женщин и 47% мужчин. Аналогичные гендерные показатели в Могилевской области, где процент сельских жителей составляет 20%.

Белстат указывает и среднегодовую численность населения страны в 2020 году. Она составила 9 379 952. При этом на начало 2021 года количество жителей - 9 349 645 человек.-0-