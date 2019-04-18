Белстат получит техпомощь ЕС в гармонизации национальной статсистемы с международными стандартами

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы статистики Беларуси отличает готовность воспринимать и внедрять мировой опыт, открытость к сотрудничеству, что подтверждается участием в программе "Статистика через "Восточное партнерство" (STEP). Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал руководитель группы экспертов STEP Жан-Поль Бландиньер.

"Первое, что нас практически сразу впечатлило, - высокий уровень профессионализма работников органов статистики Беларуси, - сказал Жан-Поль Бландиньер. - Также очень хорошо, что есть стабильное и централизованное финансирование, государственная поддержка. Есть страны, в которых статистика - дело частное, что порой может давать возможность продвижения чьих-то мнений и интересов".

При этом он считает, что Беларуси пригодится международный опыт для совершенствования механизмов сбора и обработки данных по экономике, сельскому хозяйству, в социальной сфере, а также для более продуктивного взаимодействия со СМИ. "Так, мы можем предложить инструментарий для обучения как работников органов статистики, так и будущих тренеров, которые дальше передадут свой опыт. Поможем организовать обучение журналистов грамотному использованию инфографики, созданию собственных материалов", - добавил Жан-Поль Бландиньер.

Эксперты региональной программы "Статистика через "Восточное партнерство" (STEP) сегодня завершают четырехдневную миссию в Минск. В ходе своего первого визита они представили белорусским коллегам актуальную информацию о программе и обсудили вопросы оказания технической помощи национальной статистической системе Беларуси. В консультациях также участвовали представители Национального банка, Министерства финансов и других госорганов, уполномоченных на ведение государственной статистики.

Фото Белстата

Всего у проекта STEP шесть стран-бенефициаров из числа участников "Восточного партнерства" - Беларусь, Армения, Украина, Азербайджан, Молдова и Грузия. Именно в этих странах, согласно цели программы, предстоит улучшить национальные статистические системы, гармонизовать их как внутри партнерства, так и с европейскими, международными стандартами. Проект длится 34 месяца, начался в январе этого года. Финансируется Европейским союзом и внедряется под руководством Евростата и агентства международной технической помощи "Экспертиз Франс" вместе с консорциумом национальных институтов статистики ряда стран.

Как пояснил Жан-Поль Бландиньер, гармонизация национальных статистических систем открывает большие возможности для сравнения и оценки успехов своей страны на фоне других. Причем если для Молдовы, Украины и Грузии такая гармонизация является обязательным условием в связи с заключенными ими соглашениями с ЕС, то для трех других стран-бенефициаров проекта, включая Беларусь, это необязательно. "Но мы предлагаем техническую и финансовую поддержку в этой работе, к тому же это возможность гармонизировать нацстандарты почти на 80-90% с международными", - подчеркнул руководитель группы экспертов STEP.

Приоритетными областями STEP являются макроэкономическая статистика, показатели Целей устойчивого развития, гендерная и социальная статистика, статистика предприятий, сельского хозяйства, энергетики и транспорта. Планируется, что в ходе начального этапа выполнения программы (6 месяцев) в каждой из стран будут определены направления работы и объединены в общие для всех них тематики. Поскольку страны региона часто сталкиваются с одинаковыми, характерными проблемами. Это показало и первое знакомство: миссия экспертов уже побывала в четырех странах, остались Азербайджан и Грузия. Ожидается, что само принятие мер технической помощи по программе начнется в октябре этого года.-0-