Белстат представил портрет среднестатистического пожилого белоруса

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на начало 2019 года проживали 2091,7 тыс. пожилых граждан - почти каждый пятый житель республики. Об этом свидетельствует подготовленный Белстатом обзор к Международному дню пожилых людей.

Из них 64,2% женщины, 35,8% - мужчины. Большинство людей в возрасте (71,6%) проживает в городах. За последние десять лет пожилых граждан стало на 322 тыс. (или на 18,2%) больше, государственная политика в стране направлена на продление их активного долголетия. В целом за этот период продолжительность жизни увеличилась на 4 года до 74,5 года в 2018 году, при этом у женщин она в среднем составляет 79,4 года, у мужчин - 69,2 года.

Сегодня профессионализм и жизненный опыт старшего поколения востребован в различных сферах экономической деятельности. В 2018 году доля лиц в возрасте 60 лет и старше в численности работников организаций составляла 7,8%. Больше всего таких сотрудников в области научных исследований и разработок (21,8%), операций с недвижимостью (14,8%), сфере услуг (13,8%), в индустрии спорта, развлечений и отдыха, творческих профессиях, производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (13,1%), в образовании (12,2%).

В Белстате отмечают, что возраст не помеха созданию семьи. В прошлом году заключили брачный союз 939 возрастных невест и 1480 женихов, при этом в 739 случаях оба из молодоженов были в возрасте 60 лет и старше. В том числе 7,4% мужчин и 6,9% женщин никогда ранее не вступали в брак, 17,3% и 25,9% новобрачных на момент заключения союза были вдовцами.

Все больше пожилых людей предпочитают заниматься физкультурой и спортом. По данным выборочного обследования домашних хозяйств, таких 22,7% общего числа опрошенных (в 2012 году - только 14,7%). В основном они делают упражнения самостоятельно. Организованные занятия посещают 9% граждан. В 39,9% случаев они занимаются физкультурой и спортом четыре и более раз в неделю.

Люди в возрасте активно пользуются интернетом. В 2018 году доля пользователей услугами Сети среди пожилых составила 35,8%. Каждый второй входит в интернет ежедневно. Чаще всего они ищут информацию, а также общаются в социальных сетях, отправляют письма по электронной почте, смотрят фильмы и скачивают музыку.

Международный день пожилых людей ежегодно отмечается 1 октября. Согласно принятой в геронтологии классификации, к пожилым относятся люди в возрасте 60 лет и старше.-0-