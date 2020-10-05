Белстат рассказал о национальном составе населения Беларуси

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный статистический комитет опубликовал новые данные на основе проведенной в 2019 году в Беларуси переписи. На этот раз бюллетень посвящен национальному составу населения, сообщает БЕЛТА.

По отдельным параметрам информация представлена в динамике. Так, если в 1999 году в Беларуси постоянно проживали 10 045 237 человек, из которых 8 159 073 - белорусы, 1 141 731 - русские, 395 712 - поляки, 237 014 - украинцы, то в 2019 году общая численность населения сократилась до 9 413 446, среди которых белорусы - 7 990 719, русские - 706 992, поляки - 287 693, украинцы - 159 656. То есть белорусов в процентном соотношении стало больше (с 81,2% до 84,9%), представителей других национальностей - меньше.

В меньшем количестве в республике проживают евреи, армяне, татары, цыгане, азербайджанцы, литовцы, туркмены, немцы, грузины, молдаване, китайцы, латыши, узбеки, казахи, арабы, таджики, чуваши, вьетнамцы, болгары, мордва, греки, корейцы, афганцы, башкиры, турки.

Белорусы составляют большинство как в городах (84,3%), так и в сельской местности (87%). Их процент с 1999 года в сравнении с представителями других национальностей вырос и среди мужчин (с 81,4% до 84,9%), и среди женщин (с 81,1% до 84,8%), хотя общее количество белорусов за 20 лет сократилось более чем на 140 тыс., белорусок - почти на 26 тыс.

В национальном составе населения регионов чувствуется влияние соседства с другими странами. Так, в Витебской области из 1 135 731 жителя 138 075 - русские, в Могилевской из 1 024 751 жителя русских 62 232. В Гродненской при численности населения 1 026 816 поляками являются 223 119. Украинцев же больше всего в Брестском регионе - 37 648 из 1 348 115 жителей.

Примечательно, что среди представителей разных национальностей больше четверти составляют люди предпенсионного и пенсионного возраста. Среди 7 990 719 белорусов жителей в возрасте 55 лет и старше 2 286 633. Среди русских численность таких граждан приближается к половине: из 706 992 русских граждан в возрасте 55 лет и старше - 307 806. Схожий состав и среди поляков: из 287 693 жителей пожилых - 102 774. Из 159 656 украинцев в возрасте 55 и старше - 65 898. В основном это люди трудоспособного возраста, детей и молодежи до 19 лет - 16 658 человек. Наконец, из 13 705 евреев пожилых - 5 987, детей и молодежи - 2 208.

Среди представителей каждой перечисленной выше национальности более половины жителей старше 15 лет состоят в браке или незарегистрированных отношениях. Уровень образования указанных категорий за последние 20 лет вырос - стало гораздо больше белорусов, русских, украинцев, поляков, евреев, у которых есть послевузовское, высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование.-0-