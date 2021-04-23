Белстат рассказал об итогах республиканского субботника

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В республиканском субботнике, который состоялся 17 апреля, приняли участие 2 375 тыс. человек. Начислено денежных средств для перечисления Br10 367,5 тыс., что на 13,8% больше, чем в 2020 году. Об этом БЕЛТА рассказали в Национальном статистическом комитете.

Как сообщалось ранее, в этом году в ходе субботника выполнялись работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние объектов и территорий населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

50% заработанных в этот день денежных средств направляется Минздраву на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, в том числе на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медицинской помощи населению и частичное финансирование закупок вакцины от COVID-19 для обеспечения доступности вакцинации для населения. Оставшаяся половина заработанных средств направляется в распоряжение облисполкомов и Минского горисполкома. Они пойдут на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. -0-