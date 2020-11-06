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06 ноября 2020, 11:17

Белстат: среди белорусских городов только в Шклове и Ивацевичах мужчин больше, чем женщин

Фото из архива
Фото из архива

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только в двух городах Беларуси мужчин проживает больше, чем женщин. Такие данные приведены в статистическом обзоре к Всемирному дню мужчин (первая суббота ноября), опубликованном на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

По данным переписи 2019 года, в Беларуси проживают 4351,4 тыс. мужчин - это 46,2% всего населения страны. При этом за 2019 год родились 45 186 мальчиков.

Каждый пятый мужчина - столичный житель, три четверти проживают в городах и поселках городского типа, на село же приходится только 23,1%. И всего в двух городах страны численность мужского населения превосходит численность женского - это Ивацевичи и Шклов. При этом на сами регионы приходится небольшой процент мужчин: в Брестской области проживают 625,6 тыс. (14,4%), в Могилевской - 476,9 тыс. (11%). В других областях численность мужчин варьируется в этих же пределах: в Гродненской - 475,7 тыс. (10,9%), Витебской - 521 тыс. (12%), Гомельской - 641,1 тыс. (14,7%). Побольше в столичном регионе - 687,8 тыс. (15,8%).

Средний возраст белоруса - 38 лет. То есть наибольшая часть - 64,6% жителей мужского пола - приходится на граждан трудоспособного возраста. Но при этом в общей численности работающих в организациях страны доля мужчин уступает женской - 44,9%. Самые мужские профессиональные сферы - строительство, транспорт, сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Чуть больше половины мужчин (57,7%) женаты. В 2019 году в брак вступили 62,7 тыс., в том числе впервые создали семьи 43,4 тыс. мужчин, повторно - 19,3 тыс. В основном невест они нашли из числа белорусок, однако были и представительницы других государств. Больше всего россиянок (945) и украинок (419), также были гражданки Литвы, Латвии, Израиля и Польши.

Постепенно ожидаемая продолжительность жизни белорусских мужчин увеличивается: если в 2010 году она составляла 64,4 года, то через пять лет - уже 68,8, а в 2019-м - 69,3. Но при этом забота о своем здоровье у данной категории населения все еще не на должном уровне. "Хорошим" и "удовлетворительным" его называют 93,3% мужчин, и только 21,2% занимаются физкультурой и спортом в свободное время, избыточный вес имеют 19,8%, а курят 42,3%.

Типичный отдых белоруса от 16 лет и старше: просмотр ТВ, фильмов и прослушивание музыки - 58,6%, общение с друзьями и близкими - 44%, серфинг в интернете, время за компьютером - 37,6%, сон - 32,3%. Еще по 31,7% выбирают прогулки на свежем воздухе и работу на даче, приусадебном участке, физический труд. Чтение, хобби, физкультура, посещение кино, театров и музеев - эти виды досуга типичны для небольшого процента мужчин.

Во время выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в начале текущего года оценили статисты и жизненные приоритеты мужчин старше 16 лет. В системе ценностей больше всего баллов из 10 возможных респонденты поставили здоровью 8,5, пониманию в семье - 8,1. Материальный достаток набрал 6,9 балла, жизнь без конфликтов - 6, любовь - 5,9, надежные друзья - 5,1. Еще меньше потребность белорусских мужчин в успешной карьере и учебе, хорошем образовании, возможности путешествовать и хорошо выглядеть.-0-

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