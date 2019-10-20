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20 октября 2019, 18:17

Белстат удовлетворен проведением интернет-переписи

Фото из арива
Фото из арива
Новости темы "Перепись населения - 2019"
Почти 4,9 млн белорусов уже приняли участие в переписи
Более 2 млн белорусов приняли участие в онлайн-переписи

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процент белорусов, самостоятельно прошедших перепись населения по интернету, соответствует цифре, которую прогнозировал Белстат. Об этом заявила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева на пресс-конференции с участием делегации российских специалистов во главе с руководителем Росстата Павлом Малковым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я удовлетворена тем, как прошла интернет-перепись. У нас 21% от численности населения переписался по интернету - это очень хорошая цифра. Мы на нее рассчитывали, и это была наша оценка, когда набирали переписчиков, оценивали их количество. Сегодня переписались 4,9 млн человек на стационарных участках и в интернете. Соответственно, нагрузка на переписчиков на оставшиеся дни уменьшилась в два раза", - сказала Инна Медведева.

Почти 4,9 млн белорусов уже приняли участие в переписиПочти 4,9 млн белорусов уже приняли участие в переписи
Перепись населения выходит на финишную прямую. 18 октября завершился этап онлайн-переписи, возможность самостоятельно заполнить опросники в интернете использовали около 2 млн 24 тыс. человек.

Она подчеркнула, что удорожания переписи из-за использования цифровых технологий Белстат не почувствовал. "Цифровые технологии позволяют получить более качественную информацию, сократить время ввода данных. Соответственно уменьшается количество переписчиков. Например, если у нас работало 48 тыс. переписчиков в 2009 году, то сегодня - 12,5 тыс. Это уже удешевление процесса. Также дешевле процесс обработки данных, потому что не требуется ни сканирование, ни ручной ввод информации, а значит, и оплата этих услуг. А самое главное - мы получаем очень хороший массив, по которому четко видим, где какие есть вопросы, что надо откорректировать, что еще спросить у граждан, когда будем проводить постпереписное обследование", - пояснила Инна Медведева.

Делегация российских специалистов во главе с руководителем Росстата Павлом Малковым 19-20 октября знакомилась с опытом организации и проведения переписи населения в Беларуси с использованием IT-технологий. В состав российской делегации также включены президент АО "Крос", генеральный директор ООО "Крос-маркетинг", представители ПАО "Ростелеком". Павел Малков поблагодарил коллег из Белстата за то, что в горячую пору переписи нашли время для встречи и общения, передачи опыта, который пригодится при проведении Всероссийской переписи. Она пройдет с 1 по 31 октября 2020 года впервые с использованием IT-технологий.

"Это первая перепись, которая проходит по совершенно новым стандартам, чем это было раньше. Использование цифровых технологий, интернет-перепись, планшеты для переписчиков, цифровые карты, новые средства для анализа информации - все это накладывает совершенно иные требования к проведению переписи. И здесь мы вживую видим, как это проходит. Бесценный опыт для нас, который можно использовать в следующем году", - отметил руководитель Росстата.

Гостей интересовало, как люди реагируют на интернет-перепись, как организован сам процесс, обучение переписного персонала (в том числе работе на планшетах), как выглядит форма анкеты, насколько респондентам удобно ею пользоваться, как была построена информационная кампания. Для себя специалисты отметили особую важность обеспечения информационной безопасности и устойчивости работы систем передачи и обработки данных.

Говоря о планах на количество переписавшихся через интернет, глава Росстата подчеркнул, что это неважно, даже 5% хорошо. "Это та аудитория, которую при традиционной переписи мы могли бы потерять, потому что люди привыкли пользоваться интернетом - общаться, работать. И все неохотнее идут на контакт с переписчиками. Если мы не предоставим возможность переписаться через интернет, то можем просто не получить необходимые нам ответы", - сказал он.

В ходе визита россиян стороны также обменялись опытом по организации мониторинга достижения Целей устойчивого развития. "И мы обсуждали те направления статистической деятельности, которые должны унифицировать и синхронизировать в нашей общей работе. У нас действует статсовет Россия-Беларусь, готовимся к очередному заседанию, оно будет в следующем году. Поэтому мы должны понимать, какие работы будем выполнять. Среди них есть вопросы по демографии, вопросы национальных счетов, использования административных данных - очень большой круг", - перечислила Инна Медведева.

Она уточнила, что для статистиков всех стран мира применяется международная методология, которая имеет национальные особенности - это адаптация, которую проводит каждое государство. То есть Беларусь и Россия размер ВВП или индекс потребительских цен считает по одним и тем же методологиям, которые утверждены соответствующими международными организациями.-0-

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