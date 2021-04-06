Белстат утвердил методику расчета сводного индекса потребительских цен на социально значимые товары

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный статистический комитет утвердил методику расчета сводного индекса потребительских цен на социально значимые товары. Соответствующее постановление Белстата от 26 марта 2021 года №10 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Методика разработана для определения того, как изменяется общая сумма потребительских расходов населения на фиксированный набор социально значимых товаров в отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом в связи с влиянием изменения цен на эти товары.

"Сводный индекс потребительских цен (ИПЦ) на социально значимые товары рассчитывается для оценки одного из важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь по товарам первой необходимости", - уточнили в Белстате.

Для получения качественной динамики индексов цен должен непрерывно проводиться сбор первичных статистических данных о ценах на товары, чтобы ежемесячно определять изменение цен одних и тех же товаров-представителей, а также фиксированные перечни товаров на календарный год - для оценки сводного ИПЦ. Расчет базируется на результатах выборочного государственного статистического наблюдения за ценами и тарифами на потребительские товары и платные услуги, оказываемые населению, и включает несколько этапов. Это расчет средних цен и индивидуальных индексов цен на социально значимые товары по городам республики, отобранным для государственного статистического наблюдения; формирование весов для расчета ИПЦ на социально значимые товары; расчет агрегатных территориальных индексов цен на социально значимые товары.

Ввести в действие методику предполагается, начиная с расчета сводного индекса потребительских цен на социально значимые товары за январь этого года.-0-