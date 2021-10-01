Белстат: в школах Беларуси трудятся более 111 тыс. учителей, 86,5% из них составляют женщины

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В школах Беларуси трудятся более 111 тыс. учителей, 86,5% из них составляют женщины. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

"Численность учителей (включая совместителей) в учреждениях общего среднего образования страны в 2020/2021 учебном году составила 111,4 тыс. человек (в том числе в городах и поселках - 77,9 тыс. человек, сельской местности - 33,5 тыс. человек). В общей численности учителей, преподающих отдельные предметы, представители сильного пола на начало 2020/2021 учебного года составили 18,3%, - рассказали в Нацстате. - В Беларуси функционирует 3009 учреждений общего среднего образования, где обучается более 1 млн учеников. В среднем на одного учителя приходится 10 учеников: в городских школах - 11, в сельских - 5 учеников".

Средняя заработная плата учителя в январе - августе 2021 года составила Br1139,5.

Статистический портрет белорусского учителя. Пол - женщина (86,5%). Место работы - государственное учреждение общего среднего образования (99,6%). Квалификационная категория - высшая или первая (78,7%). Стаж работы по специальности - более 15 лет (68,6%).

Топ-5 предметов по численности учителей-мужчин: физическая культура - 62,7%, допризывная и медицинская подготовка - 58,3%, трудовое обучение - 42,4%, физика - 34,3%, история и другие общественные дисциплины - 29,3%, учителей-женщин: русский язык и литература - 97,9%, белорусский язык и литература - 97,4%, иностранные языки - 95%, химия - 91,5%, биология - 91,1%.

"В соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой государствами - членами ООН, одним из важнейших условий повышения качества жизни людей является получение образования. Цель "Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех" направлена на повышение доступности и качества образования в соответствии с потребностями инновационной экономики и требованиями информационного общества, развитие системы непрерывного образования", - добавили в ведомстве.

В Беларуси День учителя традиционно отмечается в первое воскресенье октября. В этом году праздник приходится на 3 октября.-0-