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БЕЛТА 23 декабря отметит 100-летний юбилей

Общество 21.12.2018 | 09:00
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" Новости темы К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
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21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 23 декабря Белорусскому телеграфному агентству исполняется 100 лет. Ежедневно белорусская информационная служба пишет историю страны, которая состоит из новостей.

Уже в начале юбилейного года был выпущен уникальный фотоальбом "Імгненні стагоддзя", презентация которого прошла на выставке "СМІ ў Беларусі".

С января в еженедельном формате на ленте и сайте агентства публиковался цикл архивных материалов "К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю", в котором отражены основные этапы истории агентства, приводятся воспоминания сотрудников прошлых лет.

Среди событий этого года - назначение нового гендиректора БЕЛТА. 5 апреля Президент Беларуси назначил генеральным директором республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" Ирину Акулович. Она стала первой женщиной в Беларуси, возглавившей крупнейшее государственное СМИ, и, к слову, первой женщиной - директором БЕЛТА.

5 апреля пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт представила нового гендиректора БЕЛТА Ирину Акулович коллективу информационного агентства
5 апреля пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт представила нового гендиректора БЕЛТА Ирину Акулович коллективу информационного агентства

Дмитрий Жук, который руководил БЕЛТА с мая 2003 года, в феврале был назначен главным редактором редакции газеты "Советская Белоруссия".

Презентация юбилейной выставки, фотоальбома и марки Белорусского телеграфного агентства состоялась на XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі". Выступает главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Жук
Презентация юбилейной выставки, фотоальбома и марки Белорусского телеграфного агентства состоялась на XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі". Выступает главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Жук

К нашему юбилею Министерство связи и информатизации в сотрудничестве с БЕЛТА выпустило почтовый блок "100 гадоў Беларускаму тэлеграфнаму агенцтву". В основе блока и спецштемпеля - логотипы к 100-летию БЕЛТА. Как отметил во время торжественной церемонии гашения марки заместитель министра информации Павел Легкий (в настоящее время - первый замминистра информации), БЕЛТА - это не только большая история, не только мощное настоящее, но и устремленность в будущее. "Жизнь не стоит на месте. Появляются новые технологии, приходят новые люди, и мы чувствуем себя уверенно в том смысле, что агентство следует самым современным тенденциям", - сказал он.

Cо штемпелем - генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович
Cо штемпелем - генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович

(Слева направо) генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович, генеральный директор "Белпочты" Владимир Матусевич, заместитель министра информации Павел Легкий, первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов
(Слева направо) генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович, генеральный директор "Белпочты" Владимир Матусевич, заместитель министра информации Павел Легкий, первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов

19 июня начала путешествие по Беларуси фотовыставка "Імгненні стагоддзя", основу которой составили архивные фотоснимки БЕЛТА, вошедшие в одноименный альбом. На выставке можно было увидеть снимки, посвященные истории Беларуси с 1918 года и по нынешнее время. В каждой области она дополнялась не экспонировавшимися ранее архивными кадрами из истории региона. Первая выставка прошла в Бресте и к концу года посетила все областные центры страны, кроме того, прошла в Москве.

В Бресте 19 июня состоялось торжественное открытие юбилейной фотовыставки БЕЛТА "Імгненні стагоддзя"
В Бресте 19 июня состоялось торжественное открытие юбилейной фотовыставки БЕЛТА "Імгненні стагоддзя"

Выставочный проект БЕЛТА презентован в концертном зале "Витебск" в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
Выставочный проект БЕЛТА презентован в концертном зале "Витебск" в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"

Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя" открылась 14 августа в Гродно
Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя" открылась 14 августа в Гродно

Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя" открылась в Гомеле 14 сентября
Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя" открылась в Гомеле 14 сентября

Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя" открылась 8 октября в кинотеатре "Чырвоная зорка" Могилева в рамках Недели интеграции и сотрудничества, которая проходит в преддверии V Форума регионов Беларуси и России
Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя" открылась 8 октября в кинотеатре "Чырвоная зорка" Могилева в рамках Недели интеграции и сотрудничества, которая проходит в преддверии V Форума регионов Беларуси и России

Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя" была представлена в Иваново во время празднования Дня белорусской письменности
Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя" была представлена в Иваново во время празднования Дня белорусской письменности

В российской столице выставка открылась 12 ноября в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси. На ее открытии государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота подчеркнул: "Белорусское телеграфное агентство еще в советские времена всегда имело свое лицо, оно всегда отличалось очень высоким уровнем квалификации. Должен сказать, что этот высокий уровень квалификации и сейчас характерен для корреспондентов БЕЛТА".

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Фото пресс-службы посольства Беларуси в Российской Федерации - БЕЛТА
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Фото пресс-службы посольства Беларуси в Российской Федерации - БЕЛТА

Фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя", приуроченная к 100-летию агентства, открылась 12 ноября в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России. Фото пресс-службы посольства Беларуси в Российской Федерации - БЕЛТА
Фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя", приуроченная к 100-летию агентства, открылась 12 ноября в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России. Фото пресс-службы посольства Беларуси в Российской Федерации - БЕЛТА

В преддверии знаменательного для агентства юбилея для сотрудников БЕЛТА была организована экскурсия в один из национальных символов независимости и суверенитета - Дворец Независимости. Работникам агентства подробно рассказали о том, как создавался этот комплекс, его архитектурном исполнении, внутреннем содержании и убранстве. Участники экскурсии побывали в залах, где проходят наиболее важные события в жизни страны - совещания и встречи с высокими зарубежными гостями, масштабные международные саммиты, в числе которых и памятный переговорный марафон в нормандском формате. Тонкая работа белорусских мастеров, руками которых выполнен декор дворца - роспись, художественная резьба и лепнина, картины и гобелены, разнообразные панно и люстры - все это и многое другое оставило яркие впечатления у работников агентства. Особый интерес вызвали экспонаты специального музея, где представлены разнообразные подарки, преподнесенные Президенту Беларуси главами других государств и зарубежных делегаций, а также просто известными деятелями различных сфер.-0-

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