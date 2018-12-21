БЕЛТА 23 декабря отметит 100-летний юбилей

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 23 декабря Белорусскому телеграфному агентству исполняется 100 лет. Ежедневно белорусская информационная служба пишет историю страны, которая состоит из новостей.
Уже в начале юбилейного года был выпущен уникальный фотоальбом "Імгненні стагоддзя", презентация которого прошла на выставке "СМІ ў Беларусі".
С января в еженедельном формате на ленте и сайте агентства публиковался цикл архивных материалов "К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю", в котором отражены основные этапы истории агентства, приводятся воспоминания сотрудников прошлых лет.
Среди событий этого года - назначение нового гендиректора БЕЛТА. 5 апреля Президент Беларуси назначил генеральным директором республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" Ирину Акулович. Она стала первой женщиной в Беларуси, возглавившей крупнейшее государственное СМИ, и, к слову, первой женщиной - директором БЕЛТА.
Дмитрий Жук, который руководил БЕЛТА с мая 2003 года, в феврале был назначен главным редактором редакции газеты "Советская Белоруссия".
К нашему юбилею Министерство связи и информатизации в сотрудничестве с БЕЛТА выпустило почтовый блок "100 гадоў Беларускаму тэлеграфнаму агенцтву". В основе блока и спецштемпеля - логотипы к 100-летию БЕЛТА. Как отметил во время торжественной церемонии гашения марки заместитель министра информации Павел Легкий (в настоящее время - первый замминистра информации), БЕЛТА - это не только большая история, не только мощное настоящее, но и устремленность в будущее. "Жизнь не стоит на месте. Появляются новые технологии, приходят новые люди, и мы чувствуем себя уверенно в том смысле, что агентство следует самым современным тенденциям", - сказал он.
19 июня начала путешествие по Беларуси фотовыставка "Імгненні стагоддзя", основу которой составили архивные фотоснимки БЕЛТА, вошедшие в одноименный альбом. На выставке можно было увидеть снимки, посвященные истории Беларуси с 1918 года и по нынешнее время. В каждой области она дополнялась не экспонировавшимися ранее архивными кадрами из истории региона. Первая выставка прошла в Бресте и к концу года посетила все областные центры страны, кроме того, прошла в Москве.
В российской столице выставка открылась 12 ноября в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси. На ее открытии государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота подчеркнул: "Белорусское телеграфное агентство еще в советские времена всегда имело свое лицо, оно всегда отличалось очень высоким уровнем квалификации. Должен сказать, что этот высокий уровень квалификации и сейчас характерен для корреспондентов БЕЛТА".
В преддверии знаменательного для агентства юбилея для сотрудников БЕЛТА была организована экскурсия в один из национальных символов независимости и суверенитета - Дворец Независимости. Работникам агентства подробно рассказали о том, как создавался этот комплекс, его архитектурном исполнении, внутреннем содержании и убранстве. Участники экскурсии побывали в залах, где проходят наиболее важные события в жизни страны - совещания и встречи с высокими зарубежными гостями, масштабные международные саммиты, в числе которых и памятный переговорный марафон в нормандском формате. Тонкая работа белорусских мастеров, руками которых выполнен декор дворца - роспись, художественная резьба и лепнина, картины и гобелены, разнообразные панно и люстры - все это и многое другое оставило яркие впечатления у работников агентства. Особый интерес вызвали экспонаты специального музея, где представлены разнообразные подарки, преподнесенные Президенту Беларуси главами других государств и зарубежных делегаций, а также просто известными деятелями различных сфер.-0-
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