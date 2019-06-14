БЕЛТА и Белтелерадиокомпания покажут зрителям историю белорусского спорта

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании вместе с Белорусским телеграфным агентством 17 июня запускают в эфире телеканала
Это специальный мультимедийный проект с рассказом о видах спорта, представленных в программе II Европейских игр. Цикл еженедельных минутных видеороликов продемонстрирует зрителям эксклюзивные спортивные кадры фотографов БЕЛТА - как архивные, так и современные. Это позволит проследить, как развивался тот или иной вид спорта в нашей стране, а также рассмотреть яркие кадры с церемонии открытия II Европейских игр, фанзоны и соревнований.
Как рассказали в пресс-службе Белтелерадиокомпании, первый фотодайджест, который выйдет в эфире
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