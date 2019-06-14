БЕЛТА и Белтелерадиокомпания покажут зрителям историю белорусского спорта

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании вместе с Белорусским телеграфным агентством 17 июня запускают в эфире телеканала "Беларусь 1" совместный проект - "Объективно. История белорусского спорта", сообщает БЕЛТА.

Это специальный мультимедийный проект с рассказом о видах спорта, представленных в программе II Европейских игр. Цикл еженедельных минутных видеороликов продемонстрирует зрителям эксклюзивные спортивные кадры фотографов БЕЛТА - как архивные, так и современные. Это позволит проследить, как развивался тот или иной вид спорта в нашей стране, а также рассмотреть яркие кадры с церемонии открытия II Европейских игр, фанзоны и соревнований.