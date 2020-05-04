БЕЛТА подготовила серию плакатов "Беларусь помнит" к 75-летию Великой Победы

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 75-летию Великой Победы Белорусское телеграфное агентство подготовило 11 плакатов из серии "Беларусь помнит". Они использованы для создания билбордов, которые размещены во всех областных и районных центрах страны.

Витебск

Орша

Новополоцк

В основе плакатов - архивный фотоматериал Белорусского телеграфного агентства, уникальные кадры военных фотокорреспондентов, которые стали хронистами той войны с первого и до последнего, победного дня. Плакаты - это еще одна возможность донести до каждого память о героической Победе народа в Великой Отечественной войне.

Могилев

Минск

Гомель

Размещение билбордов будет способствовать сохранению исторической памяти о войне, о людях, принимавших участие в освобождении Беларуси и Европы от немецко-фашистских захватчиков, а также патриотическому воспитанию молодежи.

Всю серию плакатов можно посмотреть и скачать на сайте БЕЛТА http://www.belta.by/posters/.-0-