БЕЛТА подписала соглашения о сотрудничестве с новостными агентствами Грузии и Туркменистана

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство подписало соглашение о сотрудничестве с грузинским информационным агентством GHN и меморандум с Государственным информационным агентством Туркменистана.

Предполагается обмен новостным контентом, фото- и видеоматериалами, взаимная информационная поддержка при освещении визитов официальных делегаций и важных общественно-политических событий в странах.

GHN - одно из ведущих новостных агентств на медиарынке Грузии и стран Причерноморья, в 2010 году было председателем Причерноморской ассоциации национальных информационных агентств (BSANNA).

Государственное информационное агентство Туркменистана распространяет информацию о событиях в общественно-политической, социально-экономической, культурной, спортивной жизни государства на туркменском, русском и английском языках. Специалисты агентства занимаются разработкой, техническим и информационным сопровождением, а также продвижением интернет-сайтов, связанных с культурой Туркменистана.

Подписанные соглашения продолжат информационное взаимодействие БЕЛТА с зарубежными партнерами, которых сейчас насчитывается более 30. Агентство активно работает с зарубежными новостными агентствами и онлайн-изданиями, в том числе через международную мультифункциональную медиаплатформу PNN, разработанную южнокорейским агентством Yonhap и объединяющую около 40 участников из различных стран мира. БЕЛТА также реализует медиапроект совместно с агентствами АЗЕРТАДЖ (Азербайджан), Trend (Азербайджан), АРМЕНПРЕСС (Армения), КАЗИНФОРМ (Казахстан), "Кабар" (Кыргызстан) и "Ховар" (Таджикистан) - многосторонний новостной информер, позволяющий выставлять на зарубежных медиаплощадках собственный, полностью аутентичный контент, минуя редакторские службы партнеров. Разработчиком и администратором этой системы является БЕЛТА.

Новости агентства о важнейших событиях в Беларуси передаются в режиме онлайн по каналам Ассоциации национальных информационных агентств государств - участников СНГ (АНИА).-0-