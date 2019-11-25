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25 ноября 2019, 14:42

БЕЛТА примет участие в подготовке масштабной фотовыставки "Пресса на войне"

Фото из архива
Фото из архива

25 ноября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Информационное агентство БЕЛТА примет участие в подготовке масштабной фотовыставки ТАСС "Пресса на войне", сообщила генеральный директор агентства Ирина Акулович во время XXVII заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ) в Москве.

По словам Ирины Акулович, БЕЛТА уже передала для фотовыставки несколько десятков уникальных снимков. Информагентство также подготовило ряд проектов, посвященных Великой Победе. Среди них "Партизанская летопись", которая состоит из 248 рукописных журналов партизан, оцифрованных и доступных на шести языках. Скоро в свет выйдет книга "Герои партизанского края" о партизанах-подпольщиках, а также будет запущен проект "Судьбы, сложенные в треугольник". Речь идет об оцифрованных письмах фронтовиков своим семьям, которые также окажутся в свободном доступе.

Председатель Информсовета СНГ, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов заявил, что информагентства обладают творческим и техническим потенциалом для того, чтобы доносить до молодого поколения историю, знания и ценности, память о героизме людей, о злодеяниях фашизма. "Это важно для самой жизни - чтобы подобное никогда не повторилось, чтобы эффективно противостоять современным угрозам - терроризму, экстремизму в их различных проявлениях, а также попыткам исказить, переписать историю Великой Победы в угоду политической конъюнктуре, которая сейчас ярко проявляется в некоторых странах, к сожалению", - указал гендиректор ТАСС.

Директор армянского государственного информационного агентства АРМЕНПРЕСС Арам Ананян рассказал об информационно-поисковой работе во время подготовки к празднованию Великой Победы. По его словам, силами агентства были найдены редчайшие снимки более 60 солдат и офицеров из разных республик СССР, сделанные на фронтах.

Почетный гость совета - генеральный директор Национального информационного агентства Узбекистана Абдусаид Кучимов напомнил о вкладе республики в победу в Великой Отечественной войне. Он также рассказал, что 75-летие Великой Победы станет одной из главных тем агентства в 2020 году. Тема будет широко освещаться всеми СМИ. "В каком государстве мы бы ни проживали, наша задача - достойно отметить праздник", - указал Абдусаид Кучимов.

Информсовет СНГ образован в ноябре 1995 года. В его состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана. В нынешнем заседании впервые принимает участие руководитель Национального информационного агентства Узбекистана.

Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.-0-

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