БЕЛТА угостила посетителей выставки "СМІ ў Беларусi" партизанской кашей

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство угостило посетителей XXIII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусi" партизанской кашей, передает корреспондент БЕЛТА.

Стенд БЕЛТА представляет уникальные кадры фотоархива 1941-1944 годов, знакомит с партизанскими журналами. Долгий путь, пройденный до Великой Победы, отражен в фотоэкспозиции "75 мгновений войны", посвященной 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Среди кадров - аэрофотосъемка горящего Минска после налетов люфтваффе 24-25 июня 1941 года, эшелоны советских военнопленных, немецкой техники на столичных улицах, победное водружение знамени над Брестской крепостью, радостная встреча освободителей и разбор завалов в разрушенной столице на нынешнем проспекте Независимости. Экспозиция включает и портрет легендарного фотокорреспондента БЕЛТА Владимира Лупейко, прошедшего всю войну, а также его работы, по праву ставшие гордостью агентства.

О борьбе и жизни белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны ведет подробный рассказ совместный проект БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории ВОВ "Партизанская летопись", презентация которого состоится сегодня в 15.30. Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которые сегодня зачастую являются единственными документальными источниками, рассказывающими о событиях военного времени.

"Война оставила глубочайший след в жизни абсолютно каждого белоруса на генетическом уровне. Когда посетители выставки смотрят на эти фотографии, каждый вспоминает свою семью, своих дедушек, бабушек, прадедушек и прабабушек", - отметила, общаясь с журналистами, генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович.

Она напомнила, что в прошлом году Белорусское телеграфное агентство отметило свое 100-летие. "Мы действительно пишем историю нашей страны. БЕЛТА делала и будет делать свое дело. Когда мы говорим о своей посещаемости, то понимаем, что одним из посетителей может быть, к примеру, работник радиостанции, но он за 5 минут расскажет информацию БЕЛТА еще миллионам слушателей. Я не говорю, что мы не должны работать над посещаемостью, но Белорусское телеграфное агентство прежде всего "подносит снаряды", дает информацию другим журналистам, а они ее распространяют", - подчеркнула Ирина Акулович.

Сегодня на выставке БЕЛТА также презентовала проект "Традиции суверенной Беларуси", который ярко показывает суверенный путь страны и то культурное наследие, которое за четверть века белорусы не только сохранили, но и приумножили. Во второй день работы выставки, 3 мая, пройдет презентация мультимедийного проекта БЕЛТА "Страницы белорусского спорта", посвященного предстоящим II Европейским играм. Посетители смогут получить автограф у известных белорусских спортсменов, принимающих участие во II Европейских играх, а также стать свидетелями нового спортивного рекорда.

В свое время Белорусское телеграфное агентство получило эксклюзивную возможность рассказать о найденном неизвестном стихотворении Максима Богдановича и провело конкурс на его лучший литературный перевод с русского на белорусский язык. Встреча с победителями этого конкурса состоится на выставке 4 мая, в ней примут участие представители Литературного музея Максима Богдановича и Союза писателей Беларуси. БЕЛТА также будет проводить тесты и викторины для детей от газеты "7 дней", презентацию "Маршрутов для юных путешественников" от официального сайта Республики Беларусь belarus.by и мастер-класс для юных фотолюбителей, который даст профессионал своего дела фотокорреспондент агентства Оксана Манчук.

Выставка "СМІ ў Беларусі" открылась сегодня Минске и будет работать по 4 мая в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. В ней участвуют более 50 экспонентов, которые представляют средства массовой информации Беларуси, России, Украины, стран Балтии, Узбекистана и КНР. Экспозиция отражает весь спектр информационного пространства страны. В ней участвуют печатные и аудиовизуальные республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, информационные агентства, операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства. Она разместилась на площади более 1 тыс. кв.м.

Центральные темы выставки - 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейские игры, современные интернет-технологии, возрождение малой родины. Среди особенностей нынешнего форума - проведение 3 мая первого тематического Дня пиара, а также широкая презентация сетевых СМИ, среди которых интернет-издание Мediana.by, основанное совместно с факультетом журналистики БГУ, Министерством информации и Общественным пресс-центром Дома прессы. Традиционно во время выставки 3 мая на площадке "Дипсервис Холл" (пер. Войсковый, 4) будут вручены награды победителям в 23 номинациях Национального конкурса печатных СМИ "Золотая литера" - в этом году на участие в нем поступило более 330 заявок. А 4 мая на "СМІ ў Беларусі" - детский день. Выставка будет представлена глазами самых юных ее участников.

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "Белэкспо", других органов госуправления, ведущих СМИ, общественных организаций.-0-