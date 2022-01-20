20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтаможсервис" примет на ответственное хранение 1,5 млн доз китайской вакцины против COVID-19, сообщили БЕЛТА на предприятии.

В Минск 21 января прибудет рейс из Китая, который доставит в Беларусь 3 млн доз вакцины SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) Inactivated компании Sinopharm. "РУП "Белтаможсервис" примет на хранение 1,5 млн доз вакцины и 1,5 млн шприцев, которые китайская сторона предоставила Беларуси в качестве иностранной безвозмездной помощи. Вакцина будет храниться на складе транспортно-логистического центра "Минск-Белтаможсервис-2". Услуги по размещению и хранению вакцины "Белтаможсервис" оказывает на безвозмездной основе, внося тем самым свой вклад в противодействие коронавирусной инфекции. Груз будет находиться в отдельном холодильнике с постоянной температурой плюс 4 градуса", - рассказали в "Белтаможсервисе".

Еще 1,5 млн доз вакцины закуплено у Китая Министерством здравоохранения Беларуси. Эта часть груза поступит на хранение на склады РУП "Белфармация".

"Белтаможсервис" принимает на ответственное хранение вакцину из Китая в третий раз.-0-