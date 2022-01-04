4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтехосмотр" в 2021 году выдал почти 1,6 млн разрешений на допуск к участию в дорожном движении, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Общее количество разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, выданных в 2021 году, составило 1 592 354, что на 119,3% превысило показатель 2020 года (726 055 разрешений).

Физическим лицам за рассматриваемый период выдано 1 356 797 разрешений (85,2% от общего количества).

Водитель при посещении диагностической станции должен иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт), договор обязательного страхования гражданской ответственности (за исключением случаев, когда он оформлен в электронном виде), документы об оплате (за исключением оплаты через ЕРИП). Авто должно быть чистым, иначе работники диагностической станции имеют право отказать в проведении гостехосмотра.-0-