5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтехосмотр" в апреле выдал более 213 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

За апрель текущего года выдано 213 633 разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 255,7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года (60 052 разрешения) и на 12,3% - апрель 2013 года (190 266 разрешений). В частности, 2013 год выбран для сравнения как год, в течение которого "Белтехосмотр" выдал наибольшее количество разрешений - 1 869 723.

В отношении физических лиц за апрель нынешнего года выдано 191 291 разрешение (89,5% от общего количества).

Общее количество разрешений, выданных за январь - апрель 2021 года, составило 835 232. К примеру, за весь прошлый год было выдано 726 055 разрешений.

Водитель при посещении диагностической станции должен иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт), договор обязательного страхования гражданской ответственности (за исключением случаев, когда он оформлен в электронном виде), документы об оплате (за исключением оплаты через ЕРИП). Авто должно быть чистым, иначе работники диагностической станции имеют право отказать в проведении гостехосмотра.-0-