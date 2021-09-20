20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтехосмотр" в августе выдал более 92 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

За август 2021 года выдано 92 587 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 43,1% превысило показатель за аналогичный период прошлого года (64 711 разрешение).

Физическим лицам за август нынешнего года выдано 73 613 разрешений (79,5% от общего количества). Общее количество разрешений, выданных за январь - август 2021 года, составило 1 269 952. За весь прошлый год выдано 726 055 разрешений.

Водитель при посещении диагностической станции должен иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт), договор обязательного страхования гражданской ответственности (за исключением случаев, когда он оформлен в электронном виде), документы об оплате (за исключением оплаты через ЕРИП). Авто должно быть чистым, иначе работники диагностической станции имеют право отказать в проведении гостехосмотра.-0-