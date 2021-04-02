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02 апреля 2021, 11:53

"Белтехосмотр" в марте выдал более 265 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении

Фото из архива
Фото из архива

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Белтехосмотр" в марте 2021 года выдал более 265 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

За март текущего года выдано 265 702 разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 373,7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года (56 085 разрешений) и на 110,9% - март 2013 года (121 748 разрешений). В частности, 2013 год выбран для сравнения как год, в течение которого "Белтехосмотр" выдал наибольшее количество разрешений - 1 869 723.

В отношении физических лиц за март нынешнего года выдано 242 703 разрешения (91,3% от общего количества).

Общее количество разрешений, выданных за январь - март 2021 года, составило 621 599. К примеру, за январь - март прошлого года было выдано 164 913 разрешений, за январь - июнь 2020-го - 361 205.

Водитель при посещении диагностической станции должен иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт), договор обязательного страхования гражданской ответственности (за исключением случаев, когда он оформлен в электронном виде), документы об оплате (за исключением оплаты через ЕРИП). Авто должно быть чистым, иначе работники диагностической станции имеют право отказать в проведении гостехосмотра.-0-

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